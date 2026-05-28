Esteban afirma que la legislatura "ha llegado a su fin" y que el interés general demanda elecciones este año

El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado convencido de que legislatura estatal "ha llegado a su fin" y se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para asegurar que "el interés general demanda elecciones este año". Además, ha reiterado que su partido no contempla una moción de censura y ha pedido una reflexión al jefe del Ejecutivo porque "esta semana han pasado muchas cosas", pero "van a pasar más".

Esteban ha realizado estas declaraciones antes de participar, en la sede de la Fundación Sabino Arana de Bilbao, en el seminario 'Made in Europe: autonomía estratégica y competitividad industrial para Euskadi', con la participación también de Oihane Agirregoitia, europarlamentaria.

El líder jeltzale ha considerado que el foco sobre la continuidad de la legislatura no se debe poner en los partidos que apoyaron la investidura, como se está haciendo últimamente, sino que hay que ponerlo "sobre el presidente y sobre la responsabilidad que este tiene a la hora de asegurar la adecuada gobernabilidad de las instituciones".

A su juicio, "lo cierto" es que se vive "una situación que no es nada adecuada para la gobernabilidad, ni para el interés general" porque no hay presupuestos "ni posibilidades de que estos salgan adelante, con una legislatura absolutamente bloqueada, porque no hay realmente una actividad efectiva en la Cámara, no hay posibilidades de mayoría, con un ambiente político" como el que se vive y con cada vez más casos judiciales".

Tras aludir a la entrada este pasado miércoles de la UCO en la sede del PSOE en Madrid, ha considerado que esto va a ser continuo, "porque la propia mecánica de los casos judiciales lleva a que estos se mantengan durante un tiempo".

Además, se ha referido a las declaraciones realizadas ayer desde Roma por Pedro Sánchez sobre que no puede disolver las cámaras y convocar elecciones "por un interés partidista, que tiene que actuar en nombre del interés general".

CONVOCATORIA ELECTORAL EN 2026

"En opinión del PNV, el interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, porque quizá él también tendría que preguntarse, si al negarse una y otra vez a reflexionar sobre esto, no está también actuando desde un interés partidista y particular", ha añadido.

"Por todas las circunstancias que se dan", Aitor Esteban cree que "la legislatura ha llegado a su fin, así debería ser". "Pero quien tiene la responsabilidad para tomar las decisiones, dadas estas circunstancias, es el propio presidente. No sirve que se diga que la Constitución dice que cuatro años es lo que dura una legislatura", ha señalado en alusión a las palabras de Sánchez para justificar la prolongación de su mandato.

En este sentido, ha recordado que el artículo 115 de la Carta Magna "también dice que el presidente del Gobierno tiene la facultad, la potestad de disolver las cámaras, y no será la primera vez que se hace". "Creo que hay que reflexionar sobre cuál es la situación y a él le corresponde dar este paso", ha manifestado.

Esteban ha advertido que no se puede pensar "que va a llegar el verano, tenemos un Mundial, las circunstancias van a cambiar a partir de septiembre, etc". "No, esto no lleva a ninguna parte. Me parece que de un examen objetivo general, desapasionado de la situación, lo que corresponde, y eso es lo que le está diciendo el PNV, es que este año sea el de la disolución de las cámaras. A él le corresponde realizarlo", ha insistido.

NO A LA MOCIÓN DE CENSURA

El presidente del EBB ha reiterado que no está encima de la mesa del PNV una moción de censura y no la contempla. "Creemos que lo que hay que actuar es con responsabilidad por parte de todos, y sobre todo por quien tiene la máxima responsabilidad institucional en el Estado, que es el presidente", ha indicado.

Tal como ha recordado, esto no lo dice solo su partido, sino que hay "más voces" que lo reclaman. "Creo que lo estamos diciendo gente que siempre estamos apostando por la gobernabilidad y por intentar ayudar a la estabilidad de las instituciones, pero hacer como el avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable", ha avisado.

En caso de no adelantarse elecciones, ha subrayado que "día a día están pasando cosas en el ambiente político y parlamentario". "Vamos a ver qué es lo que va sucediendo, y cómo el lenguaje político y las posiciones de cada partido irán evolucionando. Luego, tampoco sabemos cómo va a evolucionar todo ese plano judicial", ha apuntado.

El líder del PNV ha dicho que en la última semana "han pasado muchas cosas", pero "van a pasar más". Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Lo que sí nosotros hemos pretendido hacer es una foto realista de qué es lo que ocurre y qué sería lo responsable en términos institucionales. Pero, a partir de ahí, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto", ha remarcado.

Preguntado por qué le parecería si llega a confirmarse que el PSOE haya creado 'una cloaca' para ir contra jueces, fiscales y contra la Guardia Civil, ha respondido que, no solo él, sino todo el mundo consideraría que "no es aceptable". "Es una pregunta de respuesta sencilla, si es que todo eso se confirmara", ha concluido.