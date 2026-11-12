Esteban asegura que PNV es "una roca" y sacará grupo parlamentario para que Euskadi tenga "una buena defensa"

Archivo - El presidente del PNV, Aitor Esteban, durante la celebración del 'Alderdi Eguna',. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que su partido es "una roca" y logrará en los comicios del 29 de noviembre tener grupo parlamentario porque los vascos saben que está en juego "tener una buena defensa" de sus intereses, "gobierne quien gobierne". Asimismo, ha considerado que EH Bildu se puede "beneficiar" del "tortazo" del Frente Amplio pero ha advertido de que ya tuvo "siete diputados y luego se quedaron en dos, porque Pablo Iglesias había absorbido una gran parte de su base electoral".

En una entrevista concedida a Antena 3, recogida por Europa Press, el presidente del PNV se ha mostrado "absolutamente convencido" de que el PNV va a tener un grupo parlamentario en el Congreso en la próxima legislatura pese a los resultados que les dan algunos sondeos.

Tras destacar que "la encuesta más importante" realizada refleja que "el 43% de las personas que manifestaron que pensaban ejercer su derecho al voto todavía no habían decidido a quién votar", ha reconocido que las elecciones generales "siempre han sido complicadas" para su formación y, en este caso, "todavía más porque están muy polarizadas" ya que parece que se trata de "elegir entre dos bloques".

Sin embargo, ha advertido, lo importante es "quién va a representar los intereses de Euskadi, con una sociedad muy diferente, unas necesidades diferentes, una economía muy diferente", en los próximos años y "quién van a estar luchando por eso".

Respecto a los resultados de EH Bildu en los sondeos, ha considerado que la formación de Arnaldo Otegi se "beneficia" de que el Frente Amplio "se va a dar probablemente un tortazo, y más en Euskadi", y va a "concentrar una serie de votos".

No obstante, ha recordado que ya ha "conocido en el Parlamento Español a Bildu con siete diputados" y el PNV con cinco, pero luego se vio "cómo se quedaban en dos porque Pablo Iglesias había absorbido una gran parte de su base electoral". De hecho, Podemos "ganó en Euskadi dos veces seguidas en seis meses de periodo". "Y miren dónde se ha quedado todo aquel proyecto de Podemos y de Pablo Iglesias", ha señalado.

En palabras de Aitor Esteban, el PNV es "una roca" y tiene "una base firme". Por ello, está convencido de que va a "sacar parlamentario porque la ciudadanía vasca sabe que lo que se "juega" es "tener una buena defensa de los intereses vascos en Madrid" en los próximos cuatro años, "esté quien esté en el gobierno".

"EMBARRAR TODO"

Por otro lado, preguntado por las críticas del secretario general del PP, Miguel Tellado, a los jeltzales por su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, el presidente del PNV ha censurado que el "estilo Tellado" consiste en "embarrar todo".

Esteban ha subrayado que su partido no ha tenido "ninguna responsabilidad de gobierno" y ha procurado siempre "dar estabilidad institucional". "No había otra mayoría salvo PP-Vox y nosotros fuimos muy claros desde el principio, nosotros no vamos a entrar en una mayoría que tenga que ser sostenida por Vox", ha reiterado.

Asimismo, ha defendido que los jeltzales han tratado de "paliar en algunos momentos el intento de algunos de esos grupos que apoyaban a medias al gobierno, siempre que su programa electoral fuera adelante", lo que "evidentemente en gente de una ideología tan diferente es muy difícil".

Esteban ha admitido que "no ha sido fácil esta legislatura, ni muchísimo menos, ha habido semanas de muchísima tensión" y, en esta línea, ha sostenido que el PNV lo de "PP-Vox no lo contempla" pero "repetir una legislatura con el mismo esquema actual, sinceramente tampoco".