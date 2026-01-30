Esteban cree "grave que EH Bildu vuelva a mirar hacia otro lado ante las inaceptables" pintadas a favor de ETA en Leioa

BILBAO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha considerado "inaceptables" las pintadas de enaltecimiento a ETA aparecidas en Leioa (Bizkaia) y ha considerado "grave" que EH Bildu "vuelva a mirar hacia otro lado", por no apoyar la declaración institucional de condena aprobada por el Ayuntamiento.

A través de las redes sociales, Esteban ha afirmado que estas pintadas, en las que se ve el anagrama de ETA, una serpiente enrollada a un hacha y el texto 'Bietan Jarrai', son "inaceptables" por "respeto a las víctimas", porque "alteran la convivencia" y porque es "lo contrario a los valores sobre los que construimos nuestra sociedad y nuestro país".

Tras mostrar el "rechazo total del PNV", Esteban ha dicho que "lo grave es que EH Bildu vuelva a mirar hacia otro lado", ya que no ha apoyado la declaración institucional acordada por todos los grupos municipales (PNV, PSE, PP y Podemos) en el Ayuntamiento de Leioa en la que se advierte que "este tipo de expresiones vulneran la dignidad de las víctimas, dañan la convivencia y contradicen los valores democráticos que nuestra sociedad ha construido con esfuerzo y determinación".

Por su parte, el BBB del PNV también ha condenado la pintada y ha mostrado su rechazo a "la vulneración de la dignidad de las víctimas", al tiempo que ha abogado por "la convivencia y los valores democráticos".