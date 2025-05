Esteban cree que se puede salvar la reducción de jornada con enmiendas parciales y debe tener un tiempo de adaptación

Apuesta por "buscar y asegurar un lugar para el pueblo vasco de manera unida y lo más autogobernada posible en la Europa que viene"

BILBAO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado favorable a la reducción de la jornada laboral, pero "sin poner en peligro negocios ni empleo", y ha abogado por que el proyecto de Ley "contemple unos plazos de adaptación". "Todo ello se podría solucionar a través de enmiendas parciales", ha afirmado.

En una entrevista concedida a la Sexta, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido a la aprobación por el Consejo de Ministros de la reducción de la jornada laboral para enviar el proyecto al Congreso, mientras Junts ya ha anunciado que presentará enmienda a la totalidad.

El líder jeltzale ha recordado que "la mayoría de las trabajadoras y trabajadores en Euskadi ya tienen esos horarios, más en el sector público, pero también en el sector privado, sobre todo en las grandes empresas".

En todo caso, considera que "hay que ver la letra pequeña del proyecto de ley también" porque puede ser "preocupante" para "los pequeños negocios, negocios familiares, pymes muy reducidas, muy pequeñas".

"Creo que sí que hay que ir hacia una reducción de jornada, pero sin poner en peligro tampoco negocios, empleo en definitiva, y el proyecto debería contemplar unos plazos de adaptación. Por eso, yo creo que quizá podamos solucionarlo a través de enmiendas parciales, pero vamos a ver", ha añadido.

También se ha referido al apagón masivo del pasado 28 de abril, cuyas causas, según el Gobierno de Pedro Sánchez, podrían no conocerse hasta dentro de tres o seis meses, para considerar que "hay que dar un poquito de tiempo" para esclarecer lo sucedido y que no hay que descartar "ninguna posibilidad".

"Lo que sí sorprende es que si el inicio, como parece, fue en unas centrales en Extremadura, que el cortafuegos no funcionara. Todo eso habrá que aclararlo y ver si es que verdaderamente la red está bien dimensionada y estructurada o ha habido algún otro factor ajeno a la red", ha señalado.

Sobre el aumento del gasto militar --sobre el que este miércoles dará explicaciones Sánchez--, ha dicho que el PNV está de acuerdo y, aunque considera que debería votarlo el Congreso de los Diputados, ha recordado que la parte socialista del Ejecutivo sabe que "probablemente le vendría una quiebra del propio Gobierno, de la propia coalición", y que algunos grupos parlamentarios apoyarían "y otros no apoyarían". "Algunos no lo apoyarían por concepciones ideológicas y otros no lo harían por estrategia de corto plazo para derribar al Gobierno", ha apuntado.

El presidente del EBB ha dicho que es difícil prever si el Gobierno logrará agotar la legislatura con todos los frentes que tiene abiertos. "Conociéndole a él (Sánchez) en lo personal, podría decir pues sí, pero nunca sabes qué es lo que va a suceder", ha indicado.

A su juicio, el Ejecutivo debería presentar Presupuestos, "tantear y poner un poquito a la gente ante el espejo" para que "cada uno se retrate". "Yo creo que hay que intentarlo por parte de todos", ha dicho, pese a admitir que no sería "del gusto del PNV al 100%".

"Nosotros vamos a intentar introducir cosas que nos parece que pueden mejorar. Los demás deberían hacer lo mismo y, a partir de ahí, tirar para adelante. A mí me gustaría que el Gobierno tuviera un Presupuesto porque esa la señal de todos los que apostamos por la legislatura. Ahora, que lo vaya a tener, lo ve muy complicado", ha apuntado.

Preguntado por si cree que el Ejecutivo tendría convocar elecciones si no logra contar con unas cuentas públicas, ha dicho que al Gobierno "tampoco se le puede echar, porque no hay una mayoría alternativa, y la moción de censura es constructiva".

"Tú no puedes echar a un Gobierno, según la Constitución Española, si no presentas una moción de censura y, al mismo tiempo no nombras a un nuevo presidente de Gobierno. Entonces, esto no es factible. Por lo tanto, mientras el presidente no dimita o convoque elecciones, la legislatura va a continuar", ha manifestado.

Aitor Esteban ha señalado, respecto al PP, que no les están dando "muchos motivos para pactar" con ellos. Asimismo, ha insistido en que "no hay nada que hacer" mientras en la ecuación sea necesario Vox.

"El PNV le pudo hacer presidente a Feijóo, porque necesitaba cuatro votos y nosotros tenemos cinco, y no lo hicimos, porque tenemos convicciones y tenemos principios. Y de la misma manera que tenemos principios, actuamos, pero también hablamos y transmitimos. Lo que transmitimos es en lo que creemos. Y con Vox no hay nada que hacer por mucho que otros quieran confundir a la opinión pública", ha aseverado.

El presidente del EBB ve, además, al presidente de los populares "cambiante, titubeante en ocasiones". "Parece que va a ir por una línea y luego cambia a la otra. Sánchez hace lo mismo: te dice A y luego te dice B, pero con una convicción total", ha explicado.

En ese sentido, ha subrayado que "parecía que en el tema de Valencia, de la Dana", Alberto Núñez Feijóo "iba a actuar de determinada manera con los primeros pasos que dio y luego ha sido lo contrario".

"Supongo que tampoco será fácil. Es un partido grande, es un partido complicado, con líderes territoriales, con fuerza y no le veo con las ideas claras para transmitir, que eso es muy importante, a la opinión pública: yo pienso esto, creo en esto y voy a ir por aquí; si estáis conmigo bien y, si no, entenderé que votéis por otros. No, creo que quiere abarcar demasiado y, al final, el que mucho abarca, poco aprieta", ha advertido.

EUSKADI

Tras afirmar que es independentista, ha asegurado que también vive "en la realidad". "El estado ya ha desaparecido como un ente verdaderamente independiente. No lo es en el ámbito financiero, tampoco en la defensa con unos aranceles, tampoco en la defensa securitaria, incluso en lo comercial", ha añadido.

Por ello, "en un mundo en transformación", apuesta por "buscar y asegurar un lugar para el pueblo vasco de manera unida y lo más autogobernada posible en esa Europa que viene".

Cuestionado por los planes que tiene en Euskadi, ha indicado que tiene que "entrar en la dinámica política" vasca y "generar una relación personal con los líderes políticos". "Y en eso estoy", ha precisado.

También ha destacado que "ideológicamente el PNV siempre ha dicho lo que es y la ciudadanía de Euskadi lo tiene claro". "Desde luego, yo voy a hacer que este partido marque su posición en todos los temas. Les guste a unos más lo que digamos o les disguste a otros. Pero lo que sí voy a tener claro es que la ciudadanía tiene que saber quiénes somos, porque si no sabe quiénes somos, no nos va a votar", ha mantenido.