Esteban destaca la importancia de la compraventa de Talgo porque es una empresa estratégica que "puede caer"

BILBAO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha destacado la importancia de que se haya cerrado ya el acuerdo de compraventa de Talgo porque es una empresa estratégica que "puede caer". Tras indicar que este paso es una "señal definitiva" de que "la cosa va absolutamente en serio", se ha mostrado convencido de que antes de fin de año "se habrá cerrado por completo" la operación

En una entrevista al programa "En Jake" de EiTB, Esteban se ha referido, de esta manera, al acuerdo alcanzado por el consorcio vasco encabezado por Sidenor y participado también por el Gobierno vasco y las fundaciones bancarias BBK y Vital con Pegaso para comprar su 29,76% en Talgo por un importe de 156,7 millones de euros

El líder jeltzale ha asegurado que la operación de Talgo es "muy importante" y se ha mostrado absolutamente convencido de que antes de fin de año "se habrá cerrado por completo".

Tras afirmar que la operación es "un gran ejemplo" de la apuesta por "la industria y el arraigo", ha destacado la importancia del "paso" dado este viernes, que es una "señal definitiva" de que "la cosa va absolutamente en serio". "Y lo tenemos que hacer ahora, además, porque sino una empresa que es muy importante para Euskadi, para arraigarla aquí y además de estratégica en términos de conocimiento, de I+D+i para todo el tejido europeo, puede caer", ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que el paso dado es importante por parte de las instituciones vascas pero también de José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor.

Por otra parte, cuestionado por si percibe cierto ensañamiento hacia algunas figuras empresariales como José Antonio Jainaga, el líder del PNV ha asegurado que hay una "cierta tendencia a hablar mal del empresariado en general y de las empresas", trasladando el mensaje de que están "para explotar y para beneficiarse".

Al respecto, ha señalado que, "sin empresas y sin un mundo económico que sea dinámico", lo que no hay es "servicios, hospitales, carreteras, o educación".

Por lo tanto, ha defendido que se necesita gente que emprenda. "Aquí parece que si alguien emprende se está colocando un poquito contrario a los objetivos que debería tener una sociedad y me parece que eso es ir un poquito en contra de la mentalidad que siempre ha tenido la sociedad vasca", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que él defiende a los empresarios porque también ponen "en riesgo y hacen apuestas y dan trabajo y beneficien a esta sociedad".