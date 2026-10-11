Esteban dice que se le comunicó la propuesta de Bengoetxea momentos antes de aprobarse, pese a insistir en debatirlo

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, durante la celebración del 'Alderdi Eguna', a 27 de septiembre de 2026, en Foronda (Vitoria) - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, reconoce su sorpresa por la designación por parte del BBB de Ibone Bengoetxea como candidata a diputada general de Bizkaia, en lugar de Elixabete Etxanobe, y relata que se le comunicó la propuesta "momentos antes de que fuese aprobada y hecha pública", a pesar de sus "reiteradas peticiones para hablar del asunto".

En una entrevista al Diario Vasco, Esteban confirma que el presidente del PNV de Bizkaia, Iñigo Ansola, le comunicó la decisión de relevar a Etxanobe por Bengoetxea apenas cinco minutos antes de la reunión del BBB. Asimismo, afirma que "históricamente, este tipo de reflexiones y decisiones eran compartidas", pero "esta vez no lo ha sido".

Tras negar sentirse "desautorizado" por la decisión del BBB, el líder jeltzale señala que "no es una cuestión de desautorización, sino de las formas de trabajar propias en el partido".

Preguntado por si "está echando el BBB un pulso al EBB", Aitor Esteban responde que ya en su primera intervención como presidente del EBB se comprometió a ejercer su labor bajo tres premisas: "unidad, ejemplaridad y humildad". "Y pedí a los miembros del EBB ese mismo compromiso. Esas tres palabras han guiado mi trabajo desde entonces. He sido absolutamente fiel a mi compromiso y tengo la conciencia muy tranquila", asevera.

Sobre si está "más debilitado su liderazgo" tras esta polémica, el presidente del EBB manifiesta que "esto no va de liderazgos personales, va de un compromiso de servicio para el país". "Lo que estoy es ocupado con las cuestiones que preocupan a la ciudadanía. Hay demasiadas cosas importantes para este país", añade.

Tras esta polémica interna generada y cuestionado por si piensa tomar alguna "decisión o medida, sea personal o de partido", el dirigente del PNV responde que "lo personal no es relevante". "Como presidente del EBB tengo claro que este partido nació para dar respuesta a las necesidades de la sociedad vasca y esa mi prioridad", indica.

(habrá ampliación)