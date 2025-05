Esteban dice que PNV "no está sometido al Gobierno español" y reclamará y negociará

Destaca el acuerdo "amplio" alcanzado en Educación y considera "impresionante" la "incapacidad de ELA para llegar a un acuerdo"

BILBAO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que el Partido Nacionalista Vasco "no está sometido al Gobierno español" y, "cuando sea necesario" y las cosas estén "mal", protestará, reclamará y negociará para defender "a nuestro país y a la sociedad vasca".

Esteban ha participado este sábado en el barrio de Errekalde en el primer 'Alderdikide Eguna' organizado por el PNV de Bilbao con el objetivo de celebrar un encuentro informal con la afiliación de las 13 organizaciones municipales de la formación jeltzale en la Villa.

El acto político ha comenzado con un coloquio en el que han participado Aitor Esteban, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y dos afiliadas, Jone Larrazabal y Maribi del Bado, representando a Euzko Gaztedi Indarra-EGI y Helduak, respectivamente, y, posteriormente, se ha homenajeado a los 'alderdikides' más mayores de la villa.

Entre el público han estado, además, el presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, y los burukides de la ejecutiva Ane Támara, Leire Urtasun, Mikel Hidalgo y Alfonso Aliende; la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea; concejales bilbainos actuales y de mandatos anteriores; la europarlamentaria jeltzale,Oihane Agirregoitia; así como, el exdiputado general de Bizkaia José Luis Bilbao y el exalcalde, Ibon Areso.

En su intervención, Aitor Esteban ha asegurado que el PNV es el partido que "conecta mejor con la sociedad vasca". "Evidentemente que no somos los únicos representantes de la sociedad vasca, pero sí que nos situamos en el centro de lo que coincide", ha subrayado, para añadir que el PNV lo conforma "mucha gente que puede tener diferencias acerca de diferentes asuntos, pero que coincide en lo esencial, en cómo quiere que sea y progrese esta sociedad".

Esteban, que ha expresado su compromiso, el del EBB y del BBB de "escuchar y saber qué quieren, piensan y sienten los afiliados", ha dicho que el PNV es "un partido efectivo y lo tenemos que ser más".

En esa línea, ha dicho que cuando habla de que el PNV es un partido "efectivo" se refiere a cosas como el acuerdo alcanzado este pasado viernes en materia de educación no universitaria entre el Departamento vasco de Educación y los sindicatos Steilas, LAB, Comisiones Obreras e Interinok Taldea, del que ha quedado fuera ELA.

Según ha reconocido, "no era fácil, ha costado, era complicado y con muchas presiones y, sin embargo, lo hemos hecho". "Lo ha firmado el Gobierno, pero lo ha hecho el PNV, una consejería también del PNV y hemos llegado a acuerdos, como lo solemos hacer, amplios, con diferentes formas de pensar de este país, aunque estamos viendo que es imposible que algunos entren a algún acuerdo".

En ese sentido, ha considerado "impresionante" la "incapacidad de ELA para llegar a un acuerdo" y ha advertido que "si las organizaciones políticas y sindicales están para algo, es para ser útiles y para buscar soluciones".

Tras censurar que "algunos están únicamente para la bronca y la confrontación", ha afirmado que "con la bronca y la confrontación no se es útil y se impide avanzar este país". El PNV, ha asegurado, no va a entrar en eso y va a "llegar a acuerdos y a hacer que este país siga adelante, a pesar de los palos en las ruedas que pretendan poner algunos".

En esa línea, ha insistido en que el PNV va a llegar a acuerdos, "como lo está haciendo en Osakidetza". "Tuvimos que pasar una crisis terrible en la que en todas partes todas las administraciones sufrieron mucho para poder dar los servicios y dejaron trastocado al sistema, pero en cuanto la cosa se ha normalizado, se está viendo que el PNV está dando pasos muy rápido y la mejora evidente ya se nota", ha destacado.

Por otro lado, ha advertido de que estamos en un contexto político "muy complicado en el que tenemos que hacer muchos equilibrios". "En Madrid ya veis cómo están las cosas, se mueve uno de los partidos políticos y la cosa ya parece que tiembla, mientras que en Euskadi, aunque la cosa es más estable, también hay que llegar a acuerdos", ha dicho.

Según ha asegurado, "esos equilibrios no van a hacer que cuando sea necesario no nos plantemos y defendamos nuestro país y a la sociedad vasca". Así, ha dicho que "cuando se pongan trabas de tribunales que no tienen competencia como el Supremo para anularnos competencias que legítimamente hemos acordado en Madrid y dentro del Estatuto de Autonomía diremos que no".

SOMETIDOS

Asimismo, ha advertido que "cuando el Gobierno español haga un decreto invasivo como el decreto de universidades, lo diremos también claramente porque no estamos sometidos al gobierno español y diremos claramente lo que pensamos".

También ha asegurado que "cuando el gobierno español, recibiendo fondos de Europa para carreteras, como en Euskadi y las competencias de carreteras son únicamente de las instituciones vascas no nos dé dinero, protestaremos también". "¿Qué pasa, que no somos ciudadanos europeos?", ha preguntado.

Aitor Esteban ha insistido en que "cuando las cosas estén mal protestaremos y reclamaremos lo que es nuestro, y negociaremos porque sabemos hacerlo".

"Tenemos que dejar claro quiénes somos y qué representamos", ha remarcado, para asegurar que durante los próximos meses "va a haber muchas ocasiones en las que va a haber que posicionarse y vamos a decir quiénes somos; a unos les gustará más y a otros menos, pero tenemos unos valores y tenemos una forma de entender el país, un modelo centrado, democrático, de derechos humanos y absolutamente europeo y un país, una nación, con unas señas de identidad que defender y que queremos que perduren".

El PNV, ha afirmado, "no va a desaparecer así como así, porque, entre otras cosas, este país le necesita". "Tenemos unos valores y un modelo concreto y votar PNV no es lo mismo que votar a otros partidos por muy nacionalistas que se digan, porque el modelo es diferente", ha reiterado.

Además, ha dicho, "tenemos un país con unas raíces muy profundas que queremos que perviva y, por eso, nos importa tanto Egi". "Queremos que perviva con su idioma, con sus instituciones, con su autogobierno y, sobre todo, con el sentimiento de pertenecer a la sociedad, a un pueblo diferente, a la nación vasca", ha manifestado.

ALCALDE DE BILBAO

Por su parte, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se ha mostrado este domingo "orgulloso de estar en política" porque significa estar "al servicio de la gente, al servicio de sus necesidades" y ha remarcado que "los barrios y las personas deben ser los proyectos más importantes" de la ciudad. "Eso es lo que nos mueve cada día", ha insistido, "hacer las cosas bien para que la gente viva un poco mejor".

Ha hecho un llamamiento para que la gente "se sienta orgullosa de vivir en el barrio que sea de Bilbao" porque, ha defendido, "ese es un barrio que progresa". En este sentido, se ha mostrado seguro de que "nadie va a hacer las cosas mejor que el PNV" por lo que ha defendido que "el PNV va a seguir liderando este proyecto y esta ciudad".

Aburto ha señalado la necesidad de tener "no solo afiliación, sino también militancia" y ha remarcado lo importante que es para Bilbao, Bizkaia y Euskadi "un liderazgo fuerte en el PNV".

"Aquí, en Bilbao, empezó nuestra historia con Sabino Arana y aquí seguimos, aquí sigue habiendo un pueblo que está en pie y que va a seguir en pie hasta lograr la plena libertad de este pueblo. Y eso solo lo conseguiremos gracias al trabajo de todos, no sobra nadie y por eso es tan importante el compromiso", ha dicho, para pedir compromiso y demostrar que "la gente del PNV está al servicio no solo del PNV, sino de su ciudad y de su proyecto".