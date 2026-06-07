Esteban pide a Otegi "menos antifascismo de mitin y más antifascismo de país"

BILBAO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha pedido al secretario de organización de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que haga "menos antifascismo de mitin y más antifascismo de país", y le ha reprochado no hacer "ni una crítica" ni mostrar "preocupación" sobre el PSOE.

Esteban ha realizado estas declaraciones en el Alderdikide Eguna de Padura, que se ha celebrado este domingo en Kurtzeko Plaza de Galdakao, donde han estado presentes también el presidente del BBB, Iñigo Ansola, y el candidato de la formación jeltzale a la alcaldía del municipio, Javier Zorriqueta.

"Menos antifascismo de mitin y mas antifascismo de país", le ha reclamado Esteban a Otegi, y ha asegurado que la formación abertzale lleva a cabo la "ley del silencio" en diversos ámbitos, tanto en los ayuntamientos e instituciones que gobiernan, como en el Congreso de los Diputados.

"Ni una crítica, ni una preocupación sobre lo que allí pasa, nada. Cerrar los ojos", ha reprochado, para subrayar que utilizan "una excusa, el mandato antifascista".

Según ha advertido, "el mandato antifascista no tapa todo", y ha recordado que "ha habido críticas de Sumar, Podemos, BNG, pero no de EH Bildu". "Ellos sabrán, pero no es normal", ha asegurado.

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