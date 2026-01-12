Esteban (PNV) advierte que, si el viernes no se traspasan transferencias a Euskadi, no se quedarán "cruzados de brazos"

Archivo - El presidente del EBB de EAJ-PNV, Aitor Esteban - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 12 Ene. (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha advertido que, si para el viernes no se traspasan transferencias a Euskadi, "la cosa es grave", y no se quedarán "cruzados de brazos", aunque no ha querido avanzar cuál será su reacción. "El Gobierno español se va a dar cuenta enseguida", ha asegurado.

Las cinco competencias a materializar son prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).

Esteban, en una entrevista en Onda Vasca recogida por Europa Press, ha señalado que, si esta semana no se avanza en los cinco traspasos pendientes para cerrarlos el día 16 en la comisión mixta de transferencias, no se quedarán "de brazos cruzados", y apuntado que los jeltzales no son "gente de espavientos". "Es un tema capital, es muy grave, porque además los plazos fueron fijados por el propio presidente español y no es serio", ha apuntado.

Con los plazos fijados ya rebasados porque se esperaba haber materializado estas transferencias antes de concluir 2025, ha dicho que, si ni siquiera se llega a la reunión de la comisión mixta de transferencias con los cinco traspasos realizados, se le "antoja complicado vislumbrar que se pueda hacer la de los dos presidentes (Pedro Sánchez e Imanol Pradales) a finales de este mismo mes", ha apuntado en alusión a la comisión bilateral de cooperación.

Por ello, ha insistido en que "la cosa es grave", pero habrá que ver "durante estos cinco días" lo que ocurre. "Intentemos ser optimistas pero de brazos cruzados no nos vamos a quedar", ha vuelto a repetir.

En todo caso, no ha querido adelantar cómo responderá el PNV, aunque ha precisado que "el Gobierno español se va a dar cuenta enseguida" de su reacción. "No hace falta tampoco decir nada, evidentemente nuestra actitud no va a ser la misma", ha insistido.

