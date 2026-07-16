Esteban (PNV) exige "que se aplique de una vez" la Ley de Amnistía tras el aval del TJUE

Archivo - El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, durante la inauguración del nuevo batzoki, a 30 de mayo de 2026, en Lasarte-Oria,Gipuzkoa - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, celebra que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya avalado la Ley de Amnistía aprobada en el Congreso y exige que, "de una vez", se aplique esta norma.

El líder de la formación jeltzale, a través de la red social X, ha asegurado que "los conflictos políticos deben resolverse en el ámbito de la política" y ha insistido en que "judicializar el procés fue un error".

"Hoy el Tribunal de Justicia de la UE avala la Ley de Amnistía que aprobamos en el Congreso. Ahora los tribunales españoles tienen que aplicarla de una vez, y contribuir a la convivencia y a la normalización política en Catalunya", ha concluido.