Esteban impulsará la agenda Euskadi-Bruselas con un viaje el martes a la capital europea

BILBAO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, viajará el próximo martes a Bruselas "para avanzar en la agenda Euskadi-Europa", y en la capital de la UE mantendrá una intensa agenda de trabajo con encuentros, entre otros, como los comisarios de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, y de Transición, Teresa Ribera. Además, participará en la sesión solemne del Parlamento Europeo en conmemoración a las víctimas del Holocausto.

Tras recoger la pasada semana las reivindicaciones de los 17 clústeres vascos en un encuentro celebrado en Bilbao, el líder jeltzale mantendrá encuentros con agentes políticos e institucionales relevantes a nivel europeo, como comisarios y comisarias, presidentes de grupos parlamentarios y organizaciones políticas, y miembros del Parlamento Europeo.

Le acompañarán la responsable de relaciones exteriores del EBB, Miren Martiarena, y la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia. Además, junto a la presidenta de Sabino Arana Fundazioa, Arantxa Tapia, la delegación jeltzale participará en una mesa redonda sobre el papel de las regiones en Europa en el que será el primer acto de la Fundación en el exterior.

Aitor Esteban se reunirá en Berlaymont, sede de la Comisión Europea, con la vicepresidenta ejecutiva y comisaria para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y con el comisario de Transporte sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas.

También en el Parlamento Europeo, los representantes jeltzales mantendrán encuentros con la presidenta del grupo parlamentario Renew Europe, Valérie Hayer; el secretario general del Partido Demócrata Europeo, Sandro Gozzi; la presidenta del ALDE Party, Svenja Hahn; la presidenta de la comisión de Seguridad y Defensa, Marie Agnes Strack-Zimmermann; y el vicepresidente de Renew Europe, Gerben-Jan Gerbrandy.

CONMEMORACIÓN A VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO

Al margen de estas reuniones, el presidente del EBB estará presente en la sesión solemne del Parlamento Europeo en conmemoración a las víctimas del Holocausto.

Posteriormente, a las 19.15 horas, intervendrá en el primer acto en el exterior de la Fundación Sabino Arana, que se celebrará en el hotel Reinassance de Bruselas. Se trata de una mesa redonda que se desarrollará bajo el título "Renewing Europe. The regions, key players in the construction of the European Union" (Renovando Europa. Las regiones, actores clave en la construcción de la Unión Europea).

El evento lo abrirán Esteban y Agirregoitia, estará moderado por Martiarena, y contará con la presencia de Tapia, el exministro de comercio y asuntos laborales irlandés y actual europarlamentario Billy Kelleher, la también europarlamentaria de Países Bajos Raquel García Hermida-Van Der Walle, perteneciente al partido D66 y co-coordinadora de la Comision de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, y Alice Bernard-Montini, presidenta de Young Democrats (Juventudes del Partido Demócrata Europeo).