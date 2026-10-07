Esteban pide "dejar de agitar banderitas" con la vivienda y ve "legal" pero no "bonito" ir a Diputación Permanente

El presidente del PNV, Aitor Esteban, durante la celebración del 'Alderdi Eguna', a 27 de septiembre de 2026, en Foronda, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

GERNIKA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha pedido a "unos y otros dejar de agitar banderitas" con la vivienda y ha afirmado que aprobar en la Diputación Permanente los decretos sobre vivienda es "legal" pero no es "ortodoxo ni bonito". A su juicio, el texto que van a apoyar es un "parche momentáneo" y es precisa una "revisión a toda la política de vivienda".

Esteban ha realizado estas manifestaciones en Gernika donde ha participado en la casa de Juntas en el acto institucional de conmemoración del primer Gobierno vasco.

El líder jeltzale ha indicado que no le parece "ortodoxo" que se lleve a la Diputación Permanente la aprobación de los decretos de Vivienda y ha indicado que su partido no lo hubiera hecho y no es "lo deseable". "Y no es bonito, sinceramente. Lo digo así de claro. ¿Es legal? Sí, es legal, pero creo que no es lo que se debería hacer", ha añadido.

A su juicio, lo que se tiene que hacer y será necesario a futuro es impulsar una política de vivienda "amplia y planificada en todos los sentidos".

Esteban ha apuntado que la Ley de vivienda estaba "mal estructurada y dejaba huecos". En concreto, ha aludido a todo el tema del alquiler temporal que "ahora se va a tener que tapar de prisa y corriendo".

"Bueno, se empeñaron de prisa corriendo justo antes de las elecciones, y se equivocaron, y ha traído también consecuencias indeseables, más luego también, evidentemente, otros factores que ha habido para llegar a la situación que nos encontramos", ha indicado.

En relación a si soluciona algo el primer decreto, que el PNV tiene previsto apoyar en la Diputación Permanente, ha asegurado que es un "parche momentáneo que hay que poner" porque hay que "proteger a los verdaderamente vulnerables y también hay que dar seguridad a los pequeños propietarios".

"Tenemos que tener parque de vivienda, atender también a regular todo el tema de vivienda de alquiler, que los pisos turísticos tengan que tributar, cosa que no sucedía hasta ahora, etcétera", ha agregado.

Aitor Esteban ha insistido en que es "un parche" y que no se pueden "quedar en esto" porque "lo que hay que hacer es una revisión a toda la política de vivienda".

Además, el líder del PNV ha dicho que "también la izquierda se tiene que dejar de algunas demagogias". Ha añadido que "unos y otros" tienen que "dejar de agitar banderitas porque la solución al problema de la vivienda no está ahí".

Asimismo, ha manifestado que el PNV está actuando "con coherencia" porque ya apoyó el primer decreto en el Congreso y en ese texto había algunos temas que "técnicamente estaban mal hechos" relativos a fondos buitres y a la mejora "aún mayor para la seguridad de los pequeños propietarios". "Se ha hecho y nosotros en coherencia tenemos que votar que sí", ha agregado.

ELECCIONES

Por otra parte, ha aludido al ambiente preelectoral existente, sobre todo dado, una vez que se da "el pistoletazo de salida". "Si antes ya había ambiente preelectoral, evidentemente es que es un periodo preelectoral y se dirán y se escucharán muchas cosas", ha apuntado.

Asimismo, en relación a la seguridad del voto por correo, ha señalado que nunca ha puesto en duda que el sistema "funciona perfectamente y que los datos son los correctos. "Creo que siempre ha habido las suficientes garantías legales y por lo tanto nosotros no ponemos en duda eso", ha manifestado.

Esteban cree que hay "hasta contradicciones" por parte de algún partido político y, en concreto, el PP, "por ejemplo, ha tenido opiniones en los dos sentidos". "Nosotros nunca lo hemos puesto en cuestión y ni lo vamos a poner. Creo que funciona con todas las garantías", ha concluido.