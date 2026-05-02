Esteban ve "inaceptable" que el meme sobre él salga de la cuenta oficial del PSE y le acusa de falta de "honradez"

El presidente del PNV, Aitor Esteban - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, considera "inaceptable" que el 'meme' sobre su persona, publicado por el PSE-EE con una imagen generada con IA del líder jeltzale lanzándose a una piscina con un texto en el que le reprochaban haber roto el consenso en torno al euskera en las OPEs, haya salido de la cuenta oficial del PSE y les ha acusado de falta de "honradez".

En declaraciones a ETB, Esteban ha manifestado que su figura "es lo de menos", dado que ya está acostumbrado a que le "zumben" y que salgan cosas en la prensa. Dicho esto, considera "verdaderamente inaceptable" que se haga algo así desde una cuenta oficial. "De tu socio de coalición, nada menos", ha subrayado.

Tras asegurar que desde el Partido Nacionalista Vasco, de su cuenta oficial, no va a salir "algo parecido", ha señalado que "lo preocupante del tweet, del meme, no es la imagen, sino lo que se dice".

"Hay una cosa que, desde luego, nosotros tenemos muy a gala, y es decir dentro lo mismo que decimos fuera, y actuar de manera transparente y honrada", ha afirmado, para recordar que la primera reunión que tuvo con un dirigente político de Euskadi, después de ser nombrado como presidente de Euskadi Buru Batzar, fue con Eneko Anzueza y "solo tuvo un punto del orden del día: el tema de la euskera".

(habrá ampliación)