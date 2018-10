Esther García reivindica el "talento" de la producción al recibir el Premio Nacional de Cinematografía

Publicado 22/09/2018 14:45:30 CET

Pide a instituciones, empresas y leyes que apoyen la presencia de las mujeres en puestos directivos y creativos

SAN SEBASTIÁN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La productora Esther García ha reivindicado, al recibir el Premio Nacional de Cinematografía en el 66 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el "talento" que requiere la producción cinematográfica, así como la presencia de las mujeres en "puestos directivos y de creación". En este sentido, ha pedido "apoyo" desde las instituciones, empresas y leyes para "dar un impulso definitivo" a que las mujeres logren "la posición que merecemos".

El acto de entrega de este galardón ha tenido lugar este sábado a mediodía en el centro internacional de cultura contemporánea Tabakalera de San Sebastián y ha contado con la presencia de numerosos representantes del mundo del cine, la cultura e instituciones.

Entre otros, han estado presentes el ministro de Cultura, José Guirao, el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, el diputado de Cultura de Gipuzkoa, Denis Itxaso, y el alcalde donostiarra, Eneko Goia.

Además, han tomado la palabra el productor Agustín Almodóvar, artífice junto a su hermano, el cineasta Pedro Almodóvar, de la productora El deseo, con los que ha trabajado la premiada como directora de producción durante más de 30 años, y el actor Javier Cámara, que también ha trabajado con ella pero que no ha podido estar presente por un fuerte catarro tras finalizar el rodaje de su última película.

En su intervención, García ha hablado de las dos cosas que es, "productora y mujer", dos facetas en las que se encuentra "de maravilla", y cuya línea divisoria ha confesado es cada vez más difusa para ella. En lo que respecta a su profesión, ha aprovechado para reivindicar "el talento que hace falta" para desempeñarla, pese a que es "la gran desconocida" del gran público.

"Decidir qué elegimos es dificilísimo", ha confesado. "Saber qué obra va a ser un éxito, no solamente económico, sino también como obra artística es muy difícil", ha reiterado. En este sentido, ha reflexionado también sobre los "muchos quebraderos de cabeza" que da el "decidir con quien emprender el viaje de hacer una película". "Tenemos que estar muy atentos y para eso también hace falta talento, por no hablar de cómo administrar la parte económica, y no olvidar absolutamente nada de lo que haga falta y no despilfarrar", ha señalado.

Sin embargo, ha incidido en que "se aprecia muy poco el talento de la producción", por lo que ha aprovechado para ponerlo en valor. Asimismo, ha defendido que las mujeres tienen "una posición privilegiada", ya que "desde la edad de piedra" se han ocupado "de los cachorros, de que la tribu esté cohesionada, que no haya dolor alrededor y que no haya grandes problemas", lo que, a su juicio, les hace estar "mejor dotadas" para producir.

Pese a ello, ha lamentado que las mujeres "solo ocupan menos de la mitad" de los puestos de trabajo en producción y también "menos de la mita de los puestos directivos y creativos", algo que "hay que resolver educando, desde casa, desde la escuela", pero también teniendo tanto hombres, como mujeres "la firme convicción de resolverlo".

En este contexto, ha considerado necesario, asimismo, el "apoyo de instituciones, empresas y leyes para dar un impulso definitivo a que las mujeres logremos la posición que merecemos".

Por su parte, Guirao ha afirmado que García es "una de las mujeres más destacadas del cine español y referente para las generaciones del presente y del futuro". Además, ha subrayado que esta productora "rompió moldes y cambió las reglas", pasando de la secretaría de dirección en la década de los 70, por "todos los puestos de producción hasta ser productora".

Al respecto ha aplaudido su "tenacidad", trabajando con directores ya consagrados, pero también impulsando "el talento de jóvenes promesas" del cine y ha citado como ejemplos, entre otros, a Isabel Coixet o Álex de la Iglesia.

También ha subrayado que García forma parte de un cine que "refleja la educación sentimental y el estado emocional de nuestra sociedad en los últimos 40 años" y que nos permite "conocernos y querernos", al tiempo que ha destacado su compromiso con "la igualdad y la paridad", todo un "legado" que "servirá de referencia para futuras generaciones de cineastas y productores".

"PODER INFINITO"

Por su parte, Agustín Almodóvar ha centrado sus palabras en destacar el "poder infinito" de García, una mujer "increíble, con alegría desbordante, energía y capacidad", que es "muy respetada" y "nunca utiliza para mal el poder que ha ido acumulando" a lo largo de su trayectoria profesional.

También ha ensalzado su "pasión" por el cine y por lograr que "los artistas alcancen su sueño sin reparar en esfuerzos", así como sus "cualidades como profesional y como persona". Cámara ha añadido que la productora siempre se enfrenta a "retos manteniendo su entusiasmo, educación y simpatía" dirigiendo siempre a sus equipos "desde el amor y la empatía", lo cual en un "oficio que va de gestionar emociones", le convierte en "una súper heroína".

"GESTOS"

Por su parte, tras la entrega del premio, en declaraciones a los periodistas, Guirao ha recogido el testigo de las palabras de García sobre la igualdad de hombres y mujeres también en el cine y ha señalado que son las sociedades quienes "maduran por sí mismas" y que desde las Administraciones lo que se puede hacer es "apoyar y favorecer o entorpecer".

Además, ha indicado que el Gobierno central lo que hace son "gestos", mostrar "actitudes", que pueden contribuir a "abrir una brecha" para que la presencia de la mujer en puestos "clave" del cine se "normalice", como, por ejemplo, que en la convocatoria de ayudas al cine se va a puntuar más la presencia de mujeres en producción y dirección o también recurrir a "símbolos" como la presencia mayoritaria de mujeres en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.