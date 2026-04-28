ETS anuncia un tercer concierto en el Buesa Arena para el 13 de marzo de 2027 tras agotar 30.000 entradas en 24 horas

Archivo - Iñigo Etxezarreta (i) del grupo ETS (En Tol Sarmiento - Unanue - Europa Press - Archivo

VITORIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo ETS, En Tol Sarmiento, ha agotado en 24 horas las 30.000 entradas puestas a la venta este pasado lunes para el espectáculo "Etxean" que desarrollarán en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz los días 19 y 20 de marzo de 2027, y ha anunciado un tercer concierto para el 13 de marzo.

La banda euskaldun de Rioja Alavesa, que en principio iba a actuar una sola noche, anunció un segundo concierto, y ahora ha organizado otro más, después de haber agotado las 30.000 entradas disponibles en preventa en menos de 24 horas. El nuevo concierto tendrá lugar el 13 de marzo de 2027 en el Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz y las entradas ya están disponibles.

ETS congregó el año pasado a 45.000 personas en tres actuaciones s celebradas en el BEC de Barakaldo, y este año han hecho historia en el Palau Sant Jordi de Barcelona y en un Movistar Arena de Madrid abarrotado.

Según ha destacado Last Tour en un comunicado, En Tol Sarmiento afronta ahora un nuevo reto en casa con "Etxean". Los conciertos de Madrid y Barcelona han demostrado la magnitud actual del proyecto, con más de siete meses de trabajo, más de 100 personas sobre el escenario y un equipo total de entre 300 y 350 profesionales implicados.

Más allá del directo, el impacto de ETS sigue creciendo, y la retransmisión de su último gran concierto en el Movistar Arena de Madrid a través de EITB alcanzó los 207.000 usuarios únicos, confirmando su capacidad para trascender el formato en vivo y conectar con audiencias masivas.

"ETXEAN", EL MAYOR ENCUENTRO EN EUSKERA

"Etxean" será un evento sin precedentes: un espectáculo 360º con el escenario en el centro del Buesa Arena, concebido como el mayor encuentro en euskera celebrado hasta la fecha en Álava.

Con más de dos décadas de trayectoria, ETS ha llevado el euskera a escenarios masivos y ha convertido su propuesta en un fenómeno cultural que trasciende la música. "Etxean" su la vuelta al origen "en casa".