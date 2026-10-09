Etxanobe dice que su sustitución por Bengoetxea ha sido "una sorpresa tremenda" porque el PNV le confirmó que seguiría

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, en Zalla (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha afirmado que su sustitución como candidata a presidir de nuevo la Diputación vizcaína por la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha sido "una sorpresa tremenda" porque la noticia le fue comunicada pocas horas antes de hacerse pública y, además, el 5 de marzo, el presidente de la formación jeltzale en el territorio, Iñigo Ansola, le confirmó que ella concurriría a la reelección.

En declaraciones a los medios informativos en Zalla (Bizkaia), donde ha acudido a presenciar un simulacro de incendio forestal, Etxanobe se ha pronunciado por vez primera tras hacerse pública la decisión del PNV de prescindir de ella como candidata a la Diputación en las elecciones forales de mayo de 2027.

Etxanobe ha manifestado su "respeto absoluto" a la decisión, "como alderdikide, afiliada desde hace muchísimos años en este partido". "Respeto absoluto a la legitimidad del Bizkai Buru Batzar para adoptar la decisión de elevar la propuesta acerca de la persona que tiene que ser el próximo candidato o candidata a diputada general", ha dicho.

En este punto, ha recordado que en el PNV "son las bases, los afiliados los que finalmente eligen las candidaturas", así como que el proceso interno comenzará la semana que viene. "Veremos lo que pasa en el mismo", ha añadido.

La diputada general ha admitido que la noticia "ha sido una sorpresa tremenda" que le fue comunicada ayer al mediodía, "pocas horas antes del anuncio del BBB". La sorpresa se ha debido también, según ha añadido, a que "a día de hoy" todavía desconoce "las razones que han motivado este cambio de criterio".

"Sobre todo, porque ya desde el día 5 de marzo, fecha en la que yo tuve una entrevista con el presidente del BBB del PNV y en la que me propuso ser la candidata para las próximas elecciones de mayo del 2027, yo acepté", ha explicado.

Etxanobe ha añadido que, "en todo caso, siguiendo al compromiso" que adquirió cuando juró su cargo en Gernika, sigue al frente de la Diputación Foral de Bizkaia. "Soy la diputada general de Bizkaia y, por lo tanto, yo seguiré cumpliendo con mis deberes", ha concluido.

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