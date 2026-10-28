Etxanobe renuncia a postularse a la reelección como diputada general de Bizkaia

BILBAO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, renuncia a postularse a la reelección al frente de la institución foral en la segunda vuelta del proceso interno del PNV y deja vía libre a la candidata propuesta por el BBB, Ibone Bengoetxea, vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística.

Este miércoles era el último día para comunicar a la comisión de garantías y control su decisión de pasar o no a la segunda fase de votaciones en la asambleas municipales, que comenzará este mismo jueves y se prolongará hasta el 2 de noviembre.

"He recibido de la Comisión Nacional de Garantías y Control la propuesta hecha por las bases para optar a la segunda fase del proceso y he trasladado a la misma mi decisión de no aceptarla. Es una decisión meditada, que responde a una convicción que me ha acompañado durante estas semanas: el respeto al Partido al que pertenezco, a sus procedimientos internos y a la responsabilidad institucional que tengo el honor de ejercer", ha asegurado en un comunicado.

Según afirma, desde el momento en que el Bizkai Buru Batzar decidió proponer otra candidatura, asumió que no volvería a ser la candidata del PNV a diputada general de Bizkaia. "He respetado esa decisión desde el primer día, como he respetado siempre las decisiones de los órganos de mi Partido, incluso cuando no las he compartido", ha subrayado.

También asevera que quiere "preservar la estabilidad" de la institución foral, así como "la unidad y la fortaleza de EAJ-PNV, más aún a las puertas de una liza electoral en la que Euskadi se juega mucho", en alusión a las elecciones generales.

"No quiero que una decisión sobre el futuro se convierta en una dificultad para el presente. Ni que las diferencias que puedan existir en el seno de nuestro partido afecten a la responsabilidad que tenemos con la ciudadanía de Bizkaia", ha enfatizado.

SEGUNDA VUELTA

El procedimiento culminará el día 11 del próximo mes con la Asamblea Territorial que ratificará y proclamará oficialmente a la candidata a diputada general para las próximas elecciones del 23 de mayo de 2027, así como a la aspirante a la presidencia de las Juntas Generales, Ana Otadui, que lleva tres legislaturas en el cargo.

El BBB del PNV anunció el pasado 8 de octubre su propuesta de presentar a Ibone Bengoetxea como candidata a diputada general. Por su parte, Elixabete Etxanobe aseguró posteriormente que había sido una "sorpresa tremenda" su relevo, que conoció poco antes de hacerse público, y afirmó que el propio presidente del BBB, Iñigo Ansola, le había confirmado el 5 de marzo que concurriría a la reelección en el cargo.

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