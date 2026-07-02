Etxebarria apuesta por una Vitoria-Gasteiz de "paz y acuerdos" frente a las "nuevas versiones del fascismo corrosivo"

La alcaldesa de vitoria-Gasteiz,Maider Etxebarria, pronuncia su discurso durante el cuarto y último Debate General de Política Municipal de su legislatura - AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, la socialista Maider Etxebarria, ha apostado por una ciudad de paz y acuerdos, frente a "las nuevas versiones de un fascismo corrosivo" tanto por parte de la ultraderecha como de "los colectivos de la izquierda abertzale".

Así lo ha expresado en su discurso durante el cuarto y último Debate General de Política Municipal del mandato de Etxebarria, celebrado este jueves. La regidora ha abordado las principales medidas que ha tomado durante la legislatura en seguridad, vivienda, limpieza y sostenibilidad.

La alcaldesa ha reconocido que cada día le preocupa más la intolerancia, por un lado de la ultraderecha, "con sus tentáculos en las redes sociales, los algoritmos y los pseudomedios, que amenazan la convivencia". Pero, por otro lado, ha criticado el "ambiente tensionado por colectivos del entorno de la izquierda abertzale" que se despliegan en la universidad, las fiestas de los barrios, en el sindicalismo, el feminismo e incluso las gradas de los estadios.

Ha insistido en que "el odio al diferente llega de uno y otro lado". Por esta razón, "frente a la intolerancia y las nuevas versiones de un fascismo corrosivo", la edil socialista cree Vitoria-Gasteiz debe imponerse como una ciudad "de paz y de acuerdos entre diferentes".

En ese sentido ha vuelto a tender la mano a los grupos municipales para alcanzar pactos en cuestiones como la ordenanza de vivienda en planta baja o la creación del Cuerpo de Agentes de Movilidad, "dejando a un lado el ruido que genera la maquinaria electoral".

(Habrá ampliación)