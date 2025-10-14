Etxebarria reclama que el Gobierno Vasco "ponga los medios necesarios" para que los altercados no vuelvan a ocurrir

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz pide que los ultras "queden en un descampado, si quieren pegarse"

VITORIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha reclamado que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco "ponga todos los medios necesarios" para que los altercados producidos el pasado domingo durante la concentración de la Falange en la ciudad "no vuelvan a ocurrir".

Etxebarria y la teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal, han sido cuestionadas este martes en rueda de prensa por los sucesos acontecidos el domingo en Vitoria-Gasteiz, tras las concentraciones de la Falange y otra de signo contrario que derivaron en disturbios por el centro de la capital alavesa.

La responsable municipal no ha querido entrar a valorar el dispositivo de seguridad empleado por la Ertzaintza, ya que "le compete al Gobierno vasco y la Ertzaintza", pero ha citado al consejero de Seguridad para exponer que la policía autonómica "no logró garantizar la seguridad en Vitoria".

Como alcaldesa ha agradecido "la actuación de los agentes, que se vieron desbordados" y ha demandado que el Gobierno Vasco "pongan todos los medios necesarios para que esta situación no vuelvan a ocurrir".

Respecto a la petición del diputado general de Álava sobre ilegalizar a la Falange Española, Etxebarria ha indicado que "ese debate no le compete ni al Ayuntamiento ni al diputado general", al ser "algo supramunicipal". "Puede haber muchas propuestas diferentes, pero, como alcaldesa, lo que me importan son los destrozos en mobiliario urbano y comercios que hubo en la ciudad", ha añadido.

Por último, ha advertido que los altercados "están causados por los discursos ultras". Ha pedido "respeto" y ha indicado que, "si quieren quedarse para pegar, que queden en un descampado, pero que dejen vivir a los ciudadanos de Vitoria en paz y respeten la convivencia y tolerancia de esta ciudad, y no vengan a destrozarla".

ILEGALIZACIÓN DE LA FALANGE

Por su parte, Artolazabal sí que ha compartido la petición de su compañero de partido, Ramiro González. "Las organizaciones que defienden valores anticonstitucionales y antidemocráticos no debieran tener la caracterización de un partido político democrático y, por tanto, la falange, que exalta cuestiones que poco tienen que ver con la democracia, sino con otras dictaduras que generaron problemas graves, que rechazamos de plano, no pueden tener cabida en el espectro político", ha desarrollado.

"Estoy de acuerdo que todos aquellos partidos que no defienden la democracia y exalten símbolos anticonstitucionales y falangistas, incluso nazis, debieran estar ilegalizados", ha apostillado.