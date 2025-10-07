Etxebarria reivindica "la convivencia y los valores democráticos" frente al "crecimiento de los discursos autoritarios"

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz inaugura la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP) 2025

VITORIA, 7 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha apostado por "reforzar el multilateralismo y reivindicar la convivencia y los valores democráticos" frente a "la violencia y el crecimiento de los discursos autoritarios" que "alimentan una fragmentación que choca con los valores universales que nos inspiran, en un momento de incertidumbre a nivel mundial".

Etxebarria ha apelado al "multilateralismo" y al "consenso" ante "las rivalidades geopolíticas que agitan el tablero mundial" durante su discurso en la apertura de la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP) 2025, que se celebra esta semana en la capital alavesa.

"El diálogo debe imponerse a la fuerza. Queremos aprovechar esta oportunidad para enriquecer el diálogo y mostrar al mundo nuestra identidad. Y hacerlo, además, aprovechando el foco de un debate multilateral", ha agregado, respecto a la celebración de la cumbre mundial.

La alcaldesa ha señalado que "la transparencia, participación y la mejora de los procesos de rendición de cuentas generan confianza en la ciudadanía y dan coherencia a la gestión pública". "Cualquier línea de acción en este sentido, como las que vamos a escuchar estos días, contribuyen a construir un liderazgo eficaz", ha comentado.

Etxebarria ha indicado que "la frase 'Gobierno Abierto no es contar lo que se hace, sino estar dispuesto a que te lo discutan' captura la esencia de esta cumbre, porque el gobierno abierto va más allá de la transparencia o la participación ciudadana, es también un proceso de mejora que permite reforzar la calidad democrática".

VÍAS DE COOPERACIÓN

Etxebarria ha destacado que "Vitoria-Gasteiz está orgullosa de escuchar las mejores prácticas internacionales y de abrir nuevas vías de cooperación en materia de gestión pública", ya que "fortalecen los principios básicos del Gobierno Abierto, que ponen a la ciudadanía en el centro".

"Es un inmenso honor y un reto para nuestra ciudad convertirse en la sede de un encuentro internacional que no solo es el mayor que haya acogido la capital de Euskadi en su historia; es también una oportunidad única para empoderar la gobernanza local, mejorar la colaboración internacional y conocer propuestas innovadoras en materia de Gobierno Abierto", ha manifestado.

Asimismo, ha enfatizado que la asunción de "la responsabilidad de empoderar a la ciudadanía con voluntad de servicio público", con el objetivo de "avanzar para lograr gobiernos más receptivos y responsables".

Tras resaltar que "la comunidad internacional tiene sus ojos en Vitoria-Gasteiz, una ciudad que se ha volcado en esta cumbre para ofrecer su mejor versión", ha reforzado el compromiso de la ciudad con "la democracia, los Derechos Humanos y el buen gobierno".

"Esta cumbre llega en un momento oportuno que nos permite celebrar el multilateralismo y los principios que impulsan esta Alianza, inspirados en vuestro talento. Hoy proclamamos con entusiasmo los valores que nos permiten construir una sociedad más empática, dialogante y resiliente", ha finalizado la alcaldesa, para agradecer la presencia de "personas que se han desplazado desde distintos rincones del mundo para iluminarnos con sus reflexiones".