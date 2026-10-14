Etxebarria revalida su candidatura a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz porque la ciudad "merece más acuerdos"

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Maider Etxebarria ha anunciado su candidatura a la reelección como alcaldesa de Vitoria-Gasteiz porque ha considerado que la capital vasca "merece más acuerdos y más estabilidad en un momento clave" frente al "ruido y la confrontación que solo generan retroceso".

Bajo el lema "la ciudad del sí", Etxebarria ha realizado este anuncio este miércoles en una rueda de prensa, donde ha destacado la capacidad de su gobierno para llegar a acuerdos y para impulsar proyectos que "estaban bloqueados o retrasados desde hacía mucho tiempo".

La alcaldesa ha recordado que cuando empezó la legislatura el vaticinio era que la ciudad sería "ingobernable" al tratarse de un gobierno en minoría del PSE y el PNV. Sin embargo, ha asegurado que "Vitoria es la ciudad del sí" gracias al proceso de transformación iniciado en este mandato reforzando la "fórmula basada en el diálogo y en los acuerdos con todos los partidos".

"Hemos demostrado que es posible liderar un gobierno sólido, fiable y resolutivo, que pacta sin ningún tipo de complejo y que está a lo que tiene que estar. No gobernamos a golpe de titular porque en el Partido Socialista estamos al servicio de la ciudadanía", ha insistido.

Por eso, ha anunciado medidas como poner en funcionamiento 20 autobuses antes de que acabe la legislatura y movilizar junto al Gobierno Vasco 29 millones de euros hasta 2027 para sacar del desempleo a 700 personas.

Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de tolerancia "porque no podemos dejar que los radicales marquen el ritmo de esta ciudad" y ha alertado del avance de la ultraderecha "con la complicidad del Partido Popular", pero también ha criticado a "la izquierda radical que va de antifascista, pero actúa con la misma intolerancia ultra".

En este sentido, frente "a la política de testosterona", la candidata ha remarcado que "no hay nada más revolucionario que un liderazgo amable y cercano. Una alcaldesa que piensa en positivo, que llega a acuerdos desde el respeto y que pelea para conseguir que todos y todas disfrutemos de una ciudad para vivir, no para excluir ni odiar".