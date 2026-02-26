La Eurocámara pide más financiación y garantías para las mujeres en áreas rurales

Archivo - Una mujer en una explotación agrícola - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Gobierno vasco concede anualmente ayudas para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en el marco del Estatuto de las Mujeres Agricultoras

La comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo ha pedido una estrategia integral para reforzar el papel de las mujeres en zonas rurales, insulares y ultraperiféricas, con más financiación específica, mejor acceso a la tierra y medidas contra la violencia de género.

En un informe, aprobado este miércoles por 24 votos a favor y 6 en contra, los eurodiputados subrayan que la igualdad de género es "fundamental" para la competitividad y la prosperidad de la UE, y que la plena participación de las mujeres en el mercado laboral es "esencial" para impulsar un crecimiento sostenible, especialmente en estas áreas, donde, señalan, vive alrededor del 30% de la población europea y que abarcan cerca del 83% del territorio comunitario.

El texto reclama apoyo reforzado a las empresas lideradas por mujeres mediante formación financiera y digital, redes locales y programas concretos, así como la creación de un fondo específico para mujeres emprendedoras para mejorar el acceso a la financiación y corregir el sesgo de género en instrumentos como microcréditos, garantías o capital.

Asimismo, los eurodiputados piden que el próximo presupuesto de la UE incluya esas herramientas financieras en el marco de la Política Agrícola Común y en planes como Horizonte Europa y Europa Digital, con especial atención a las jóvenes agricultoras para garantizar así el relevo generacional.

En materia de violencia de género, el informe advierte de que el aislamiento en zonas rurales aumenta la vulnerabilidad de las mujeres y reclaman servicios accesibles, líneas de ayuda y mayores garantías de protección.

AYUDAS EN EUSKADI

El Gobierno vasco, a través del programa EMA, concede anualmente ayudas para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en el marco del Estatuto de las Mujeres Agricultoras, con el fin de favorecer la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario y contribuir al cumplimiento de parte de los objetivos establecidos en la Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras, en lo referente al reconocimiento de los derechos de las mujeres del sector agrario.

Con una dotación presupuestaria que se elevó a 80.000 euros en el año 2025, se subvencionan actuaciones que favorezcan el reconocimiento de las mujeres del sector agrario, la importancia de su labor, que fomenten su asociacionismo y promuevan la igualdad de mujeres y hombres en el sector.

Así, se dotan proyectos que engloben actuaciones de: participación social y política de las agricultoras; reconocimiento y visibilización de las agricultoras y de su trabajo; acceso de las agricultoras a la titularidad de las explotaciones agrarias: titularidad individual y titularidades conjuntas; corresponsabilidad en el ámbito agrario; protección de la salud en el trabajo de las agricultoras; protección frente a la violencia contra las agricultoras y el acoso sexista; o formación y capacitación de las agricultoras.