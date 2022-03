El eurodiputado Ibán García pide herramientas para que la digitalización no "expulse" a pymes, "espina dorsal" de la UE

Apuesta por planes de ilustración digital que "no dejen a nadie atrás" y ser más eficientes en seguridad ante el "mayor riesgo" por la guerra

El eurodiputado y miembro de la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital, Ibán García Blanco, ha afirmado que las administraciones deben hacer un "esfuerzo importantísimo", con distintas herramientas, para evitar que la necesaria adaptación que conlleva la digitalización, no "expulse" del mercado a las pymes, "espina dorsal" de Europa.

Ibán García Blanco ha realizado estas manifestaciones en el marco de un encuentro sobre la transformación digital en Europa, organizado en Bilbao por Europa Press, en colaboración con el Parlamento europeo y con motivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE), con el objetivo de contribuir al debate sobre cómo debe ser la UE del futuro. Para ello, se anima a los ciudadanos a compartir sus ideas sobre los grandes temas que componen la acción política de la UE en la plataforma https://futureu.europa.eu, que constituye el nodo central de la CoFoE.

En su intervención, el eurodiputado socialista ha subrayado, en primer lugar, que en este ámbito España está en "buena situación" y ha destacado que el Plan nacional de recuperación ha sido "pionero y ejemplo para el resto de planes" de los estados miembros.

Ibán García Blanco ha aludido a las tres principales líneas de actuación dentro del marco de digitalización en Europa, que tienen que ver con las infraestructuras, con el desarrollo digital de los ciudadanos y con un marco regulatorio pionero.

Según ha apuntado, están planteando nuevas reglas para regular el mundo digital en el ámbito europeo y se trata de hacer normativas que "marquen unas reglas de juego iguales para todos los actores" y que se garantice que todos los desarrollos tecnológicos se realicen de acuerdo a los principios y valores europeos.

El eurodiputado ha indicado que los grandes debates tienen que ver con que "nadie se quede atrás" en este proceso, que el ser humano esté en el centro o las repercusiones en el mercado laboral.

En su discurso, ha recordado que Europa fue pionera en el pasado para la protección de datos y también lo está siendo en la regulación de los servicios que afectan a las grandes plataformas.

Ibán García ha añadido que también se trabaja en el ámbito europeo en una regulación sobre inteligencia artificial, que "no es una herramienta mágica, pero es muy poderosa" y, en este sentido, ha aludido a los "beneficios y oportunidades", pero también a los riesgos.

El europarlamentario ha precisado que la tecnología debe estar "al servicio de los ciudadanos" y las personas "deben estar en el centro". Por ello, la normativa debe proteger a esos ciudadanos de los riesgos y establecer un "sistema de control" que asegure su cumplimiento en toda la UE "sin quebrar el mercado único".

En este punto, ha afirmado que, para fomentar la confianza en los ciudadanos, hay que conseguir que el uso de las nuevas tecnologías sea "el correcto" y ha agregado que, aunque se habla mucho de alfabetización digital, a él le gusta hablar más de "ilustración digital", que consiste en conseguir las "capacidades mínimas básicas" para comprender lo que supone la transformación.

A su juicio, uno de los temas a los que quizá no se está prestando toda la atención que requiere es el de la transformación de las mentalidades, la educación continua y la citada ilustración digital.

El eurodiputado cree que no se ha atendido "suficiente" a la necesidad de poner a la persona en el centro en este proceso y, por ello, cree que hay que implementar planes de ilustración digital de cara a "no dejar nadie atrás" y, aunque ya se están haciendo iniciativas en este ámbito, hay que ser "mucho más ambiciosos y rápidos".

PROGRAMAS INCLUSIVOS ANTE LA BRECHA DIGITAL

Por ello, ha asegurado que hay que promover programas inclusivos que sirvan para "cerrar las brechas digitales, para que nadie se quede atrás". Ha aludido a la especial atención a la vulneración de derechos de los menores, a la brecha que tiene que ver con los mayores o la brecha de género que puedes ser "mayor" si no se atiende.

También ha abogado por prestar atención a la formación continua de los trabajadores y ha sostenido, por otra parte, que los ciudadanos deben ser conscientes de sus derechos en el ámbito digital. A este respecto, ha puesto en valor la iniciativa del Gobierno español en torno al establecimiento de una carta de derechos digitales que es "pionera".

En relación a la transformación digital desde el punto de vista de las pymes, ha señalado que son la "espina dorsal" de la UE y ha afirmado que la inteligencia artificial y la digitalización "presuponen un montón de oportunidades que hay que aprovechar", pero también "riesgos" porque puede que esa necesidad de "adaptación y actualización constante acabe expulsando a muchas de esas pymes y acabe generando que la partida con las grandes sea cada vez más difícil de jugar".

Por ello, cree que las administraciones públicas deben hacer un esfuerzo "importantísimo" por dotar de herramientas y facilidades a las pymes para la incorporación a la digitalización.

Ibán García Blanco ha precisado que ha presentado 169 enmiendas al proyecto de ley de inteligencia artificial presentado por la Comisión Europea para que se cree una agencia europea de inteligencia artificial para "no rebajar un ápice las obligaciones que tienen que tener los operadores de inteligencia artificial", pero que, "al mismo tiempo, no sea una carga tan elevada para las pymes", de manera que no puedan competir con las grandes.

En relación a la ciberseguridad, Ibán García Blanco cree que se está en un contexto de mayor riesgo, teniendo en cuenta que se está viviendo una guerra en Europa. "No ha sido declarada a la UE, pero en la práctica somos el objetivo principal y último de esta acción por parte de Rusia, y Rusia lleva mucho tiempo con una guerra no declarada y a veces declarada a Occidente en materia de ciberseguridad", ha añadido.

Dicho esto, ha instado a ser "más eficientes" desde el punto de vista de la protección de las infraestructuras críticas, de la seguridad de los datos. "Y en eso estamos en la UE tratando de regular y mejorar la malla de protección regulatoria", ha afirmado.

FONDOS EUROPEOS

El europarlamentario ha destacado la importancia de la colaboración público privada en el proceso de transformación digital y ha indicado que los fondos europeos Next Generation están concebidos desde esa óptica. "Sin la colaboración, será imposible que alcancemos el futuro", ha agregado.

En relación a los fondos europeos, considera importante pasar del concepto de competitividad interior al de cooperación, porque su filosofía principal es "cooperativa". "Por eso, cuando algún responsable político habla de mi comunidad y mi provincia y mi ciudad ha sido relegada, se equivocaba completamente, porque son unos fondos cooperativos y no se compite con el de al lado", ha señalado Ibán García, que ha destacado que si se cuenta con un proyecto importante "no se va a quedar sin financiación".

Respecto a los retrasos en la llegada de esos fondos, ha recordado que se tienen que gestionar "cantidades ingentes de información y de requisitos" y, además, la administración europea es "garantista", de manera que "quien plantee que va a hacer de su capa un sayo con los fondos, se equivoca" porque existen "millones de controles".

"Si somos un estado pionero con respecto al resto de países europeos, imaginemos en qué situación están otros países respecto a la gestión de los fondos. Quiero ser optimista porque hay una voluntad política de que esto salga adelante, que sean útiles y se puedan desarrollar", ha agregado.

