Europe actuará en el Bilbao Arena en octubre de 2026 dentro de gira de 40º aniversario de 'The final countdown'

BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda sueca Europe actuará el 9 de octubre de 2026 en el Bilbao Arena dentro de la gira de celebración del 40º aniversario del álbum 'The final countdown', que interpretará al completo junto a una selección de éxitos de su discografía.

Según han informado desde la promotora Get In, el concierto en Bilbao será "una de las tres únicas citas en España", junto a Barcelona y Madrid, de la gira del 40º aniversario del álbum que "catapultó al estrellato global" a Europe.

Liderados por el vocalista Joey Tempest y con la formación clásica -John Norum (guitarra), John Levén (bajo), Mic Michaeli (teclados) e Ian Haugland (batería)-, Europe ofrecerá "un espectáculo sin precedentes en honor a su icónico álbum" 'The Final Countdown', que interpretarán completo. Lanzado en 1986, incluía temas como 'The Final Countdown', 'Carrie' o 'Rock The Night' y vendió más de 25 millones de discos.

Además, la banda sueca interpretará "una selección de grandes éxitos de toda su discografía", que abarca más de diez álbumes de estudio. El artista invitado para las tres fechas programadas en el Estado será The Damn Truth, un cuarteto de rock and roll procedente de Montreal (Canadá) con la vocalista Lee-la Baum.

Tras la preventa de entradas para el club de fans de Europe disponible este miércoles, 26 de noviembre, la venta general se abrirá el viernes 28.