Eurorregión Nueva Aquitania/Euskadi/Navarra destina 500.000 euros a proyectos sobre lengua, cultura y educación

El Lehendakari, Imanol Pradales, interviene durante la Asamblea de la Eurorregión Nueva Aquitania - Euskadi - Navarra, en el Palacio de Ajuria Enea, a 10 de marzo de 2026, en Vitoria, Álava - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Eurorregión Nueva Aquitania/Euskadi/Navarra ha puesto en marcha la Convocatoria de Proyectos 'Ciudadanía eurorregional, dotada con 500.000 euros y destinada a iniciativas relacionadas con la cultura, el plurilingüismo, educación, juventud, deporte y retos sociales contemporáneos.

La convocatoria de este programa permanecerá abierta hasta el próximo 28 de abril, según ha informado este lunes el Gobierno Vasco en un comunicado.

Con un presupuesto de 500.000 euros, esta iniciativa busca mejorar el conocimiento mutuo de los agentes en los siguientes ejes estratégicos: cultura, plurilingüismo, educación, juventud, deporte y retos sociales contemporáneos.