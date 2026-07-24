Euskadi activa el aviso amarillo por precipitaciones intensas este sábado por la tarde, con posibilidad de granizo

Archivo - Lluvia intensa en Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este sábado el aviso amarillo por precipitaciones intensas ante la posibilidad de que se puedan superar los 15-20 l/m2 en una hora en la vertiente cantábrica, además de poder producirse granizadas.

Además, este viernes desde las 13.00 horas se activará el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas que podrían alcanzar los 37 ºC en el extremo sur de Álava, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El aviso estará activo hasta las 19.00 horas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 35 ºC en la zona de transición y 37 ºC en el eje del Ebro. Por su parte, en la zona costera las máximas podrían rondar los 27 ºC, en la zona cantábrica interior los 31 ºC.

Respecto al sábado, el aviso permanecerá activo de 15.00 a 24.00 horas. Se pueden superar los 15-20 l/m2 en una hora en la vertiente cantábrica. Los chubascos serán moderados y tormentosos, con probabilidad de que sean localmente fuertes. Habrá posibilidad de granizo (1-2 cm) y rachas fuertes o muy fuertes de viento (50-80 km/h).