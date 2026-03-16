Euskadi activa este lunes y martes el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por olas de más de 3,5 metros

Olas en la costa vizcaína - EUROPA PRESS

BILBAO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo para este lunes y martes por riesgo marítimo costero, ante la previsión de olas de más de 3,5 metros, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Desde las 21.00 hasta las 24.00 horas de este lunes estará activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación y se volverá a activar este martes desde las 00.00 hasta las 09.00 horas.

Según las previsiones, en esos intervalos horarios, la altura de ola significante podría superar los 3,5 metros. El viento del sur-sureste soplará con fuerza 2 a 3 y originará mar rizada.

Además, este martes, desde las 2.00 hasta las 5.00 horas se activará también el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa, cuando la altura de ola significante se podría situar por encima de 3,5 metros. La pleamar será a las 03.34 horas, con una marea estimada de 4,24 metros.