Euskadi activa el sábado la alerta naranja por olas y un aviso de viernes a sábado por viento de más de 100 km/h

BILBAO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco activará este sábado de 06.00 a 18.00 horas una alerta naranja de riesgo para la navegación ya que podrían generarse olas de más de 5 metros de altura. Además, desde el viernes hasta el domingo, se sucederán diversos avisos amarillos por viento y riesgo marítimo-costero.

En un comunicado, Seguridad ha informado de que este viernes de 21.00 horas y hasta el sábado a las 18.00 horas estará activo un aviso amarillo por rachas de viento que podrían superar los 100 km/h en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa, especialmente en el litoral.

Por otra parte, desde este viernes y hasta el domingo se han programado diversos avisos amarillos de riesgo para la navegación. El primero comienza a las 21.00 horas de este viernes y estará activo hasta las 06.00 horas del sábado, cuando de aviso se elevará a alerta naranja de riesgo para la navegación, hasta las 18.00 horas.

En la primera franja la altura de ola significante se situará entre los 4 y los 5 metros, mientras que durante la alerta naranja superará ese umbral. El viento de componente oeste soplará con intervalos de fuerza 7, y otro aviso amarillo advierte de salpicaduras y rociones en paseos y malecones de 06.00 a 18.00 horas del sábado.

A partir de las 18.00 horas del sábado, la alerta naranja de riesgo para la navegación pasará a aviso amarillo, que se mantendrá vigente hasta el domingo a las 06.00 horas. Durante el mismo la altura de ola significante estará entre los 3,5 y los 5 metros.

Además, durante el fin de semana, hay programados diversos avisos amarillos por impacto en la costa, en concreto el sábado de 02.00 a 04.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas; y el domingo de 03.00 a 05.00 horas.