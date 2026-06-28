Euskadi activa la tarde de este domingo el aviso amarillo por lluvias intensas

Archivo - Varias personas bajo la lluvia - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará a las 16.00 horas de este domingo un aviso amarillo por precipitaciones intensas, ya que en una hora podrían superarse los 15 l/m2 en varios puntos del territorio y los 20-25 l/m2 en el sur y este de Álava e interior Gipuzkoa.

Según la previsión, los chubascos serán moderados y tormentosos localmente fuertes, con posibilidad de que sean muy fuertes. Además, hay posibilidad de granizo y rachas fuertes de viento de más de 60 km/h.