Euskadi activa la tarde de este sábado un aviso amarillo por lluvias intensas

Archivo - Ciudadanos caminan mientras llueve - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este sábado, a partir de las 14.00 horas, un aviso amarillo por riesgo de lluvias intensas, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El aviso tendrá vigencia hasta las 22.00 horas ante la previsión de que podrían superarse los 15 l/m2 en una hora. El pronóstico anuncia también para esta jornada chubascos moderados y tormentosos, que pueden ser localmente fuertes, especialmente en el este, además de posibilidad de granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento, de entre 60 y 80 km/h.