Euskadi alcanza los 120.186 afiliados extranjeros en agosto, tras aumentar en 1.485 respecto a julio

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BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Euskadi alcanzó en el mes de agosto la cifra de 120.186 afiliados extranjeros, tras aumentar los cotizantes en 1.485 respecto a julio, mientras que se ganaron 17.763 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos hechos públicos por el INE.

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social ha registrado más de 3.550.000 afiliados extranjeros en términos de afiliación media en agosto y ha alcanzado también un nuevo máximo en la serie desestacionalizada, que supera por primera vez los 3,5 millones.

En concreto, el sistema contabiliza 3.551.759 afiliados extranjeros de media en agosto, 39.535 más que el mes anterior y 482.490 más que hace un año. La afiliación extranjera crece así un 15,72% interanual, frente al 3,1% del conjunto del Sistema.

En Euskadi, se contabilizaron 120.186 afiliados extranjeros de media en agosto, tras aumentar en 1.485 en ese mes respecto a julio (+1,29%) y en 17.763 personas en comparación con el mismo periodo del año anterior (+17,34%).

De los 120.186 afiliados registrados, 60.257 corresponden a Bizkaia, 39.604 a Gipuzkoa, y 20.324 a Álava. En territorio vizcaíno se contabilizaron 1.326 más respecto a julio (+2,25%), en el guipuzcoano hubo 651 más (+1,67%) y en el alavés se perdieron 492 afiliados extranjeros (-2,36%).

En la variación anual, Bizkaia registró 10.072 afiliados más (+20,07%), en Gipuzkoa aumentó en 4.961 (+14,32%) y en Álava en 2.728 (+15,51%).

De la cifra total, 68.549 son hombres y 51.637 mujeres. Por procedencia, en el País Vasco, un total de 98.290 afiliados extranjeros pertenecían a países fuera de la Unión Europea y 21.896 procedían de distintas zonas de la UE.

Por regímenes, de los 120.186 afiliados extranjeros, 88.490 pertenecen al General y, de ellos, 1.308 están adscritos al Agrario y 11.963 al de Hogar. Por su parte, 18.003 son autómomos y 422 cotizan en el régimen del Mar.