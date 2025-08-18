Euskadi ayuda con medios humanos y materiales en la extinción de los fuegos de Castilla y León

Varios bomberos tratan de extinguir un fuego en Miñambres de la Valduerna, León (Castilla y León) - Fernando Otero - Europa Press

Despliega un total de 71 efectivos, coordinados por un técnico de emergencias del Gobierno Vasco

BILBAO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los medios humanos y materiales que ha enviado Euskadi para colaborar en la extinción de los incendios que están activos en el norte de Castilla y León están llegando a su destino y conociendo sobre el terreno la labor a realizar, según ha informado el Gobierno Vasco.

Las instituciones vascas, diputaciones forales y Gobierno Vasco, colaboran con el helicóptero antiincendios desde el pasado 15 de agosto en la extinción de los fuegos en activo en la zona de los Picos de Europa y la montaña palentina. Este pasado domingo el Gobierno de Castilla y León agradeció la colaboración de Euskadi en la extinción de los incendios y solicitó más medios para poder colaborar en la extinción de los incendios.

Las instituciones vascas han respondido inmediatamente y han enviado ya medios humanos y materiales para ayudar en las labores de extinción. Durante la jornada de hoy se están incorporado al operativo bomberos de las diputaciones forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, del Ayuntamiento de Bilbao, así como personal del Servicio de Montes y de Basalan de la Diputación Foral de Bizkaia.

A estos medios se suman también los dos tripulantes del helicóptero, conformando un total de 71 efectivos desplegados que están coordinados por un técnico de emergencias del Gobierno Vasco que está en permanente contacto con las autoridades locales.

Los recursos materiales movilizados incluyen bombas pesadas forestales, furgones de carga, vehículos cisterna, vehículos todoterreno, pickups y transporte de personal, y el helicóptero forestal.

También se cuenta con robots de apoyo, entre ellos un robot desbrozador, así como herramientas manuales, motosierras, antorchas de goteo y un dron de observación para refuerzo en la coordinación. Los medios están llegando de manera escalonada a la zona de operaciones.

Según van llegando, se está procediendo al reparto de sectores de trabajo entre los distintos equipos con el objetivo de consolidar perímetros y controlar puntos calientes. Las condiciones meteorológicas han mejorado en las últimas horas, con un descenso de las temperaturas que reduce el riesgo de propagación.