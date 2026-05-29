Euskadi cerró marzo con un superávit de 152 millones, el 0,15% de su PIB

BILBAO 29 (EUROPA PRESS)

Euskadi cerró marzo con un superávit de 152 millones de euros, lo que supone el 0,15% de su PIB, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda.

El País Vasco es, en términos absolutos, la segunda comunidad autónoma con mayor superávit en sus cuentas, al igual que en relación al PIB, solo superada por la Comunidad Foral de Navarra, con 246 millones (0,83%).

En el mismo mes de 2025, el superávit vasco fue de 212 millones, un 0,22% de su PIB, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda.

Las comunidades autónomas rebajan en los tres primeros meses su déficit un 36,1%, hasta el 0,20% del PIB, gracias a que los ingresos crecen un 12,6%, por encima del avance del gasto. De esta forma, el déficit del conjunto de las comunidades autónomas asciende a 3.506 millones, frente a los 5.483 millones de marzo de 2025.