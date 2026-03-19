Euskadi cierra un invierno lluvioso con temperaturas medias muy cálidas

Archivo - Cientos de personas se protegen de la lluvia en el mercado de Santo Tomás, en Bilbao, en diciembre - H. BILBAO - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado un invierno húmedo en el litoral, con entre 40 y 45 días de lluvia en la vertiente cantábrica, y con temperaturas medias muy cálidas en el conjunto del territorio, que han alzanzado entre 10 y 12 grados en la costa y entre 6 y 7 en la Llanada Alavesa, en función del balance de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet.

Según ha explicado, a lo largo de este invierno (los meses de diciembre, enero y febrero) destaca la persistencia de borrascas atlánticas y una elevada actividad meteorológica.

Así, las precipitaciones han sido abundantes y persistentes durante gran parte de este periodo, con acumulados "superiores a lo normal en amplias zonas", especialmente en la vertiente cantábrica.

Los mayores registros se han concentrado en el nordeste de Gipuzkoa, donde dos estaciones han estado por encima de los 700 mm (la de Eskas con 766,5 mm y Añarbe con 707,3 mm). En el interior de Bizkaia y áreas de montaña, también han tenido precipitaciones abundantes (con datos como los de Mallabia con 558,6 mm, Almike con 542,1 mm o Zegama con 533,4 mm).

Sin embargo, las cantidades han sido menores en el sur de Álava y en algunos puntos de la Llanada Alavesa, donde no se han alcanzado los 200 mm. En concreto, en Zambrana se han anotado 148,6 mm, en Moreda 154,3 mm y en Espejo 172,4 mm.

El número de días de precipitación ha sido elevado, con entre 40 y 45 días de lluvia en la vertiente cantábrica y entre 30 y 35 días en la Llanada Alavesa y Rioja Alavesa.

Las nevadas se han dado "en varios momentos del invierno, aunque en general a cotas variables", con mayor presencia en los episodios fríos de comienzos de enero.

CLARAMENTE MUY CÁLIDO

Por lo que respecta a las temperaturas, desde Euskalmet destacan que "el invierno ha sido claramente muy cálido, con valores medios por encima del promedio del periodo 1991-2020".

En la costa la temperatura ha oscilado entre los 10 y los 12 grados, mientras que en la Llanada Alavesa ha rondado los 6 o 7 grados, un grado por encima de lo habitual para el conjunto del territorio.

Aunque se han registrado algunos episodios fríos, especialmente a inicios de enero con la entrada de aire de origen ártico, han predominado "las situaciones templadas", sobre todo durante febrero, cuando las anomalías positivas han sido más acusadas, de hasta 2,4 grados.

La temperatura más baja registrada este invierno fue en la noche del 6 de enero en Iturrieta, con -12,1 grados, y la más alta se registró en San Prudentzio, con 29,9 grados entre los días 24 y 25 de febrero gracias al predominio del viento sur en la vertiente cantábrica.

Los temporales de viento y el riesgo marítimo-costero han sido los fenómenos más recurrentes a lo largo del periodo. En concreto, se han emitido siete alertas naranjas por viento en zonas expuestas (una) y por altura de ola para navegación (ocho), además de 121 avisos amarillos por viento (21 en zonas expuestas y 10 en zonas no expuestas), precipitaciones persistentes (6), nieve (14), heladas (7) y mala mar (30 por altura de ola para la navegación, 27 por impacto en costa y 6 por rociones y salpicaduras).