Euskadi comparte en la Cumbre del Clima su estrategia para acompañar a los municipios en la transición energética

El Gobierno Vasco participa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) - IREKIA

VITORIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha compartido este martes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) su estrategia de apoyo y acompañamiento a los municipios para avanzar en la transición energética y climática.

Este modelo, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado, combina planificación, financiación, generación de capacidades y herramientas para que la acción frente al cambio climático pueda traducirse en actuaciones concretas sobre el territorio.

La experiencia de Euskadi ha sido expuesta por el viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao, en el evento 'Transición justa: potenciar a los gobiernos locales y las comunidades', organizado por BC3 en el marco de la Cumbre del Clima de Antalya (Turquía).

La experiencia de Euskadi parte del convencimiento de que la transición energética y climática "solo puede considerarse justa si llega a todos los territorios y tiene en cuenta las distintas realidades locales".

Los planes de clima y energía de euskadi incorporan conjuntamente mitigación, adaptación y transición justa, incluyendo ámbitos como la protección de colectivos vulnerables y la pobreza energética, la capacitación y el empleo verde o el impulso de instrumentos financieros verdes.

Según los últimos datos disponibles de la Red Vasca de Municipios Sostenibles-Udalsarea 2030, 140 municipios vascos cuentan con un Plan de Clima y Energía o están trabajando en su elaboración. De ellos, 69 ya lo han aprobado y otros 71 están en proceso de elaboración.

En Euskadi, la Ley de Transición Energética y Cambio Climático establece que los municipios de más de 5.000 habitantes deben contar con Planes de Clima y Energía. Estos instrumentos permiten abordar de manera integrada la mitigación de emisiones, la adaptación a los impactos del cambio climático y la transición justa desde una visión global del municipio.

EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS

A este proceso se suma el Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía. Los últimos datos localizados recogen 51 municipios vascos adheridos y otros ocho en proceso de adhesión.

La financiación constituye otro de los instrumentos fundamentales de esta política de apoyo a ayuntamientos y entidades locales. El Gobierno Vasco acaba de publicar una nueva Orden de ayudas para proyectos de sostenibilidad promovidos por las entidades locales, dotada con 4 millones de euros, la mayor cuantía de los últimos años.

El presupuesto se aumenta en casi un 54% respecto a la convocatoria anterior para permitir actuaciones de mayor alcance e impacto ambiental.

La convocatoria tiene como finalidad apoyar iniciativas que contribuyan a conseguir municipios más resilientes, sostenibles y mejor preparados frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El plazo para presentar solicitudes está abierto del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2026.

RESULTADOS

Desde 2007, el Gobierno Vasco ha movilizado 76 millones de euros para acompañar a los municipios en materia ambiental. Las 165 actuaciones financiadas en la convocatoria del año anterior están generando beneficios ambientales que se traducen en más de 1.500 toneladas de CO2 absorbidas, más de 150.000 m2 de espacios degradados recuperados y cerca de 64 hectáreas de hábitats naturales mejoradas.

El impacto se observa también en proyectos específicamente relacionados con la acción climática. Tras la última convocatoria se han logrado más de 8.300 m2 de nueva superficie permeable urbana, la plantación y reforestación de unos 7.200 árboles sobre más de 12 hectáreas, y la captación asociada de 1.415 toneladas de CO2.

La agenda de la delegación vasca en la COP31 para el 10 de noviembre incluye también la participación de Adolfo Uriarte, director de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático del Gobierno Vasco, en el encuentro 'El uso de la inteligencia artificial para impulsar los datos climáticos, la gestión de la red eléctrica y la financiación climática', organizado por BBVA.

Uriarte ha presentado el diseño del gemelo digital de la ría del Nervión, concebido para integrar información sobre escenarios climáticos, sistemas de alerta temprana y modelización en una plataforma destinada a mejorar la toma de decisiones y reducir los riesgos climáticos en el Bilbao Metropolitano.

El proyecto ejemplifica la apuesta vasca por combinar gobernanza, conocimiento y tecnología con medidas concretas de adaptación, en el marco del proyecto Bilbao Itsasadarra eta Klima-BIK 2050.

La delegación del Gobierno Vasco participará en la celebración del 10º aniversario de RegionsAdapt, organizado por la red internacional Regions4, en la que Euskadi compartirá su experiencia y, al mismo tiempo, abordará el futuro de la cooperación entre gobiernos regionales frente al cambio climático.

RegionsAdapt nació en 2015, durante la COP21 y en paralelo a la adopción del Acuerdo de París, como la primera iniciativa global dedicada específicamente a apoyar a los gobiernos subnacionales en adaptación al cambio climático. Euskadi forma parte de este movimiento desde su lanzamiento, junto al grupo de territorios que impulsó sus primeros compromisos.

Una década después, RegionsAdapt reúne a más de 85 estados y regiones, que representan a más de 470 millones de personas. Desde 2021, un total de 46 regiones, entre las que se encuentra Euskadi, han aplicado 328 actuaciones de adaptación.