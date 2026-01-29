Euskadi consolida el despliegue de las zonas tensionadas en Gipuzkoa con la declaración de Hernani, Tolosa y Lezo

Los alcaldes de Tolosa, Hernani, el consejero de Vivienda y el primer edil de Lezo - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euskadi consolida el despliegue de las zonas tensionadas en Gipuzkoa con la declaración de zona de mercado residencial tensionado de los municipios de Hernani, Tolosa y Lezo. Se trata de un "nuevo hito" en el despliegue de una de las políticas prioritarias del Gobierno Vasco para proteger a la ciudadanía frente al tensionamiento del alquiler y acelerar los planes trienales de vivienda asociados a cada declaración.

El consejero Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha apuntado que 2025 se cierra con once municipios ya declarados oficialmente y publicados en el BOE: Errenteria, Zumaia, Lasarte-Oria, Barakaldo, Irun, Galdakao, Donostia-San Sebastián, Bilbao, Astigarraga, Usurbil y Vitoria-Gasteiz.

Con las declaraciones de Hernani, Tolosa y Lezo, que se publicarán en el BOE "de manera inminente", la población residente en estas catorce zonas tensionadas llega al 53% del total de Euskadi, y al 52% del territorio de Gipuzkoa. Además, el Departamento de Vivienda trabaja ya con otras localidades con trámites en marcha -Arrasate, Zestoa, Pasaia y Basauri-, que podrán incorporarse en fases posteriores al culminar los procedimientos.

"El objetivo para 2026 será profundizar en los planes trienales de acción vinculados a cada declaración y avanzar hacia una cobertura de 18 municipios, protegiendo al 54,12% de la población vasca residente en ellos", ha declarado Itxaso.

Asimismo, Itxaso ha indicado que "en Gipuzkoa hay actualmente 30.470 contratos de alquiler vigentes, de los cuales 18.057 se concentran en municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado". "Dentro de este grupo, 8.019 contratos vencen a lo largo de este año al haber sido firmados en 2021, si bien quedarán protegidos por la declaración de zona tensionada", ha añadido.

En este sentido, ha añadido que "uno de los beneficios de esta declaración, entre otros, es la posibilidad de que las personas inquilinas puedan prorrogar sus contratos y ganar así seguridad y estabilidad en un contexto de presión residencial".

Con las declaraciones de este jueves, Euskadi contará con 14 municipios declarados, de los cuales 10 se ubican en Gipuzkoa, principalmente en torno al área metropolitana de San Sebastián.

Además, Gipuzkoa es el territorio que cuenta con índices de referencia del alquiler, lo que permite que los contratos en estas zonas tensionadas "cuenten con instrumentos de intervención pública para objetivar y moderar las rentas (índices de referencia e IRAV para la actualización en los supuestos aplicables), garantizando que la ciudadanía pueda hacer valer sus derechos ante las administraciones".

HERNANI

En Hernani, el diagnóstico constata, entre otros indicadores, el incremento de las rentas de alquiler (+22,3% entre 2016 y 2023) y que los hogares hernaniarras destinan, de media, el 30,5% de sus ingresos a gastos de vivienda, superando el umbral legal.

El plan prioriza dar respuesta a la demanda endógena del municipio y evitar "presiones desproporcionadas" derivadas del área de Donostialdea, combinando el aumento de la oferta asequible, la renovación urbana y medidas sobre el parque existente.

Entre sus ejes, la planificación identifica capacidad para impulsar entre 1.400 y 1.700 nuevas viviendas, con un peso significativo de vivienda protegida y tasada municipal, además de medidas de rehabilitación, accesibilidad, movilización de vivienda y control del mercado (incluyendo herramientas fiscales y el canon sobre vivienda deshabitada en los términos previstos por la normativa vasca).

El alcalde, Xabier Lertxundi, ha expresado que "paralelamente se ha puesto en marcha el Observatorio de la Vivienda, un servicio público-comunitario creado para impulsar la salida al mercado de las casas vacías" porque, según ha dicho, "además de construir, es imprescindible destinar las viviendas vacías al alquiler".

Lertxundi ha adelantado que "se enviará a los propietarios de las viviendas vacías una carta explicando las medidas que se van a adoptar junto con la zona tensionada (recargo del IBI al 150% y cobro del Canon a 10 euros/m2), así como el servicio del Observatorio".

TOLOSA

Tolosa activa un plan que combina regulación, promoción de vivienda asequible y movilización del parque existente, con el objetivo central de "impulsar más de 800 viviendas en tres años, priorizando el alquiler", ha anunciado el alcalde, Andu Martínez de Rituerto.

De ese total, cerca de 550 se orientan a alquiler asequible en ámbitos como Amarotz -donde en febrero arrancarán las obras de las 192 VPO en la antigua papelera-, San Esteban, Olarrain o Iurreamendi; y alrededor de 275 se destinan a compra protegida en desarrollos como San Esteban u Olarrain.

Entre 2018 y 2023 la renta media del alquiler aumentó un 20%, superando el umbral legal del 19,6%. Además, 958 personas demandan vivienda protegida en Tolosa (604 empadronadas) y, entre las personas empadronadas inscritas en Etxebide, el 75% solicita vivienda en régimen de alquiler.

El plan incorpora, asimismo, medidas específicas sobre la vivienda vacía (identifica 252 viviendas vacías, un 2,6% del parque), el refuerzo de programas públicos (como Bizigune, con 61 viviendas en el municipio) y un esquema de gobernanza y seguimiento con evaluación anual.

En ese sentido, el alcalde ha apuntado que la declaración de zona tensionada forma parte de un Plan de Vivienda más amplio que incluye nueve estrategias y 20 acciones con el objetivo de ampliar el alquiler asequible, especialmente de cara a los jóvenes.

Martínez de Rituerto ha explicado que fomentarán la rehabilitación de edificios y apuestan por movilizar las viviendas vacías, algo en lo que el Ayuntamiento está trabajando con el Gobierno Vasco. "El objetivo del plan es que la ciudadanía pueda desarrollar proyectos de vida en el pueblo, que la vivienda se convierta en un derecho y no en un mero negocio", ha defendido.

LEZO

Lezo prevé la promoción de 158 nuevas viviendas protegidas y dotacionales en tres años, combinando el incremento de oferta con la movilización del parque existente. El diagnóstico, con 534 solicitudes activas registradas en Etxebide, refleja un predominio de la demanda de alquiler (56,6%) y que más de la mitad de las personas demandantes (51,1%) no están empadronadas en el municipio.

En términos de oferta, el plan concreta desarrollos como el ámbito de Olatzar (viviendas tasadas y VPO en distintas fases) e Isasti, y contempla el impulso de 52 alojamientos dotacionales en régimen de alquiler para jóvenes, con estancias temporales.

Según ha explicado el alcalde, Mikel Arruti, el proyecto de 52 alojamientos dotacionales destinados al alquiler juvenil en la calle Aralar "ha sufrido problemas de tramitación durante años, pero estamos en vía de dar el último impulso".

Una de las palancas inmediatas del plan es la vivienda sin personas empadronadas: se identifican 208 viviendas, aproximadamente el 7,44% del parque residencial. De ellas, 175 se concentran en el núcleo urbano.

Para movilizar estas viviendas, el Ayuntamiento ha previsto una combinación de incentivos y medidas fiscales: bonificación del 50% del IBI para las viviendas incorporadas al programa Bizigune (actualmente 10 viviendas de Lezo están adscritas, nueve ya ocupadas y una en proceso de admisión), aplicación de recargos en el IBI a viviendas vacías.

Asimismo, "se analizará el efecto que tengan estas medidas, para valorar si también debería contemplarse la aplicación del canon de vivienda deshabitada", como ya hace Azpeitia. Al mismo tiempo, Lezo, junto a Errenteria, Oiartzun y Pasaia pondrán en marcha la Oficina de Vivienda de Oarsoaldea.