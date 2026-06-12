Euskadi defiende en Lille una Inteligencia Artificial con control público, límites claros y supervisión humana - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ha participado este viernes en la ciudad francesa de Lille en el Grand Sommet (Gran Cumbre) 'L'IA avec NOUS', foro en el que ha defendido una Inteligencia Artificial con control público, límites claros y supervisión humana.

Este foro internacional reúne a más de un millar de responsables públicos, empresas tecnológicas y expertos de todo el mundo para analizar los retos de la inteligencia artificial desde una perspectiva social, económica y democrática.

Ubarretxena ha intervenido en el panel titulado 'Regiones impulsadas por la inteligencia artificial: cinco regiones, una ambición compartida', donde ha detallado la estrategia del Gobierno Vasco. En el encuentro ha compartido mesa con representantes institucionales de Maryland (Estados Unidos), Turingia (Alemania) y la Región de Bruselas-Capital (Bélgica), que han abordado el papel fundamental de las administraciones en la gobernanza ética de esta tecnología.

Durante su intervención, la consejera ha subrayado que la clave del modelo vasco es situar a las personas en el centro "de forma innegociable". Bajo este principio, ha remarcado la importancia de "mantener el mando institucional ante una transformación tecnológica irreversible".

"En Euskadi tenemos claro que la inteligencia artificial nos ayuda, pero no nos sustituye. No va a tomar decisiones sobre derechos, salud, empleo o condiciones de vida de las personas, porque esa responsabilidad es y seguirá siendo siempre humana", ha afirmado.

Ubarretxena ha explicado que el objetivo prioritario es utilizar la IA para eliminar tareas repetitivas y agilizar procesos, reforzando así el trabajo de los empleados públicos "sin sustituir en ningún caso su criterio y experiencia". En este sentido, ha señalado que "el reto para las instituciones no es incorporar tecnología sin más, sino gobernarla para mejorar los servicios y consolidar la confianza de la ciudadanía".

TRANSPARENCIA Y CONTROL DEMOCRÁTICO

Como un ejemplo concreto de esta apuesta por la transparencia, la consejera ha destacado el Catálogo de Algoritmos y Sistemas de IA del Gobierno Vasco y ha recordado que Euskadi fue la primera comunidad del Estado en publicar este registro que actualmente cuenta con 16 sistemas en uso en áreas como salud, empleo, euskera o atención ciudadana. Esta iniciativa busca hacer comprensible y auditable el uso de algoritmos.

"Este catálogo responde a un estándar de transparencia significativa porque creemos que publicar no basta; hay que publicar lo necesario para el control democrático", ha explicado, al tiempo que ha apuntado que el catálogo, que recibió el Premio Audaz 2026, permite conocer la finalidad de cada sistema, los datos utilizados y la supervisión humana de cada proceso, "evitando que el uso de algoritmos se convierta en una herramienta opaca" para la ciudadanía.

Otro de los ejes de la estrategia vasca es la consideración del dato como un "activo esencial" para ofrecer servicios públicos, lo que requiere "una gobernanza". Ubarretxena ha defendido la "soberanía del dato" entendida como control público para asegurar que los datos de las personas "se gestionan con reglas claras y pleno respeto a los derechos fundamentales". "Sólo así se podrán ofrecer mejores servicios, cada vez más personalizados cuando la ciudadanía así lo decida", ha añadido.

Para asegurar este "despliegue ético", Euskadi cuenta con una estructura de soporte liderada por la Oficina de Gobierno de la IA y del Dato, la sociedad pública tecnológica EJIE, la iniciativa ADI (Atlantic Data Infrastructure) y el Basque Artificial Intelligence Center (BAIC).

Finalmente, la consejera ha resaltado que la cercanía de las instituciones vascas permite adaptar la tecnología a necesidades "reales y específicas" de la sociedad y ha citado como ejemplo el uso de la IA para reforzar la atención en euskera en los servicios digitales.