Euskadi envía 18 vehículos y 42 efectivos más para la extinción de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo

Vista del humo del incendio forestal, a 27 de julio de 2026, en Navas del Rey, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

BILBAO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones vascas enviarán más recursos para ayudar en la extinción de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo, con 18 nuevos vehículos que emplearán 42 efectivos humanos, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Tras recibir este lunes una nueva petición por parte del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias-CENEM, los ayuntamientos de Bilbao, Donostia/San Sebastián y Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Gipuzkoa han acordado enviar recursos humanos y materiales para ayudar en esas labores contra el fuego.

En concreto, se enviarán seis vehículos de extinción tipo Charlie 1 (capacidad de 5.500 y 9.000 litros), otros seis vehículos de extinción tipo Charlie 2 (capacidad de 3.500 litros) y diez vehículos ligeros 4x4 de mando, apoyo y logística. En este operativo participarán tres oficiales/inspectores, tres sargentos, cinco cabos y entre 29 y 31 bomberos.

Estos recursos se unen a los que ha mandado la Diputación Foral de Bizkaia este pasado fin de semana. Está previsto que los recursos enviados por las instituciones vascas lleguen a partir de mañana al mediodía a Navalcarnero y permanezcan en la zona durante aproximadamente 72 horas, sujeto siempre a posibles variaciones operativas.

De momento, los recursos que se dirijan a los trabajos de extinción de los incendios están pendientes de recibir el lugar concreto en el que se ubique el Puesto de Mando Avanzado en las próximas horas.