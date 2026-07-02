Euskadi forma parte del equipo de ayuda a Venezuela y refuerza la respuesta sanitaria junto a Osakidetza

VITORIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Elankidetza, la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, participa en la respuesta humanitaria desplegada en Venezuela tras la activación del mecanismo START (Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias) impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional AECID, con el objetivo de reforzar la atención sanitaria y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia humanitaria.

En el marco de este despliegue, dos profesionales de Osakidetza participan en la misión, poniendo a disposición de la respuesta internacional su experiencia y capacidades profesionales, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Esta participación se enmarca en la colaboración entre instituciones vascas para movilizar conocimiento y capacidades técnicas ante situaciones de emergencia, fortaleciendo una visión compartida de la salud como un derecho humano esencial y un elemento central para el desarrollo humano sostenible.

En el ámbito de la acción humanitaria, eLankidetza está especializada en la respuesta a conflictos y otras situaciones de violencia, apostando por intervenciones que se desarrollan de la mano de organizaciones locales y con la participación activa de las poblaciones afectadas.

Asimismo, ante emergencias provocadas por desastres naturales, como inundaciones o terremotos, impulsa respuestas coordinadas a través de mecanismos internacionales que permitan actuar con rapidez, eficacia y capacidad de adaptación a las necesidades existentes.

Tras el terremoto en Venezuela, eLankidetza mantiene contacto con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), con la que colabora mediante aportaciones al Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF), un mecanismo internacional destinado a facilitar respuestas "ágiles y flexibles" ante crisis humanitarias y que canaliza donaciones estatales, de gobiernos regionales, institucionales y privadas.

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Asimismo, sigue de cerca la respuesta articulada a través del Fondo Humanitario para Venezuela (FHV), otro fondo mancomunado con el que está dando respuesta al terremoto, al que también pueden hacerse donaciones institucionales y privadas.

Paralelamente, eLankidetza mantiene una coordinación permanente con distintos departamentos del Gobierno Vasco, instituciones vascas, la Coordinadora de ONGD de Euskadi y organizaciones que trabajan con personas desplazadas y refugiadas, con el objetivo de compartir información, identificar necesidades y reforzar una respuesta conjunta y coordinada.

Asimismo, el Gobierno Vasco permanece en contacto con las Euskal Etxeak, que están colaborando con otras redes asociativas presentes en el territorio para facilitar el seguimiento de la situación y apoyar las iniciativas de respuesta y acompañamiento a las comunidades afectadas.

Esta actuación responde al compromiso de eLankidetza con una acción humanitaria basada en la protección de las personas afectadas por las crisis, el fortalecimiento de las capacidades locales y la coordinación entre actores públicos, sociales e internacionales. El objetivo no es únicamente responder a las necesidades inmediatas derivadas de una emergencia, sino también contribuir a reducir vulnerabilidades y reforzar las capacidades de recuperación de las comunidades afectadas.

La activación del proceso START representa un ejemplo de colaboración entre instituciones y profesionales especializados para ofrecer una respuesta eficaz y coordinada ante emergencias complejas, y refuerza el compromiso de Euskadi con la solidaridad internacional y la acción humanitaria.

En este contexto, eLankidetza destaca también las iniciativas orientadas a reforzar una respuesta coordinada desde distintos ámbitos sociales y económicos.

El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) impulsa un encuentro en línea dirigido al sector privado español para ofrecer información práctica sobre cómo empresas, fundaciones y otros actores privados pueden contribuir de manera eficaz a la respuesta humanitaria tras el terremoto en Venezuela. El encuentro se celebrará este jueves, de 15.00 a 16.30 horas, y busca promover formas de colaboración alineadas con las necesidades identificadas sobre el terreno y con los principios de coordinación y eficacia humanitaria.