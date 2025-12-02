Euskadi gana en noviembre 4.404 afiliados a la Seguridad Social y alcanza los 1.036.074 cotizantes

Archivo - Oficina de la Seguridad Social - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de noviembre 1.036.074 afiliados a la Seguridad Social, 4.404 más que el mes anterior (+0,43%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma Vasca se ha incrementado en 13.176 trabajadores respecto a noviembre de 2024, un 1,29% más.

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social ha contabilizado en noviembre 21.825.233 afiliados, 14.358 cotizantes menos que en octubre (+0,07%) pero 522.771 más que el año anterior (+2,45%).

