Euskadi impulsa un registro pionero que recoge muestras de sangre y placenta de embarazadas para tratar enfermedades

BILBAO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Cruces de Osakidetza y el Instituto de Investigación Sanitaria Biobizkaia del Departamento de Salud del Gobierno Vasco han puesto en marcha un registro pionero en Europa dirigido a mujeres embarazadas atendidas en la Unidad de Partos de este Hospital. El objetivo es recoger muestras de sangre y placenta para impulsar la investigación en la prevención y el tratamiento personalizado de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y algunos trastornos del neurodesarrollo.

Según ha informado el Departamento de Salud, la participación es voluntaria y consiste en la donación de una muestra de sangre (aprovechando la vía intravenosa habitual durante el parto) y un pequeño fragmento de placenta tras el nacimiento. Además, se solicita autorización para acceder de forma codificada a la historia clínica de la madre y el recién nacido, siempre con fines de investigación.

Todas las muestras serán almacenadas en el Biobanco Vasco, creando un recurso público "único en Europa y de gran valor para la investigación biomédica en Euskadi". El registro permitirá identificar biomarcadores que ayuden a diagnosticar precozmente y tratar mejor enfermedades metabólicas y neurológicas, así como avanzar en el conocimiento de problemas del neurodesarrollo.

"La participación de cada mujer embarazada es clave para avanzar en la medicina del futuro. Gracias a su generosidad, podremos mejorar la salud de muchas madres y bebés en Euskadi y en todo el mundo", han destacado los responsables del proyecto.

El registro está coordinado por Nora Fernández Jiménez, investigadora del grupo Laboratorio de Investigación en Inmunogenética-IRLAB de Biobizkaia y por Jorge Burgos San Cristóbal, jefe de la Sección de Obstetricia del Hospital Universitario Cruces e investigador del grupo Medicina Perinatal de Biobizkaia. Destaca, además, la implicación de la investigadora de Biobizkaia Itziar González Moro y del equipo de matronas de la Unidad de Partos del Hospital Universitario Cruces, con María Jesús Mulas Martín, Tatiana Medina Cuesta y Marta Martínez Gutiérrez a la cabeza de la coordinación de la recogida de muestras.

El proyecto cuenta con financiación del Gobierno Vasco, la EHU y el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades (MICIU), el apoyo del Biobanco Vasco para el almacenamiento de las muestras, y la implicación de matronas de Atención Primaria de los centros sanitarios de la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, OSI Barrualde-Galdakao, OSI Barakaldo-Sestao y OSI Uribe de Osakidetza, junto al Instituto de Investigación Sanitaria Biobizkaia del Departamento de Salud.

Actualmente ya están en marcha tres proyectos de investigación vinculados a este registro: PredPlacenta, centrado en la identificación de factores de riesgo metabólico y neurológico en la infancia a partir del estudio de la placenta; Placenta and Neurodevelopment Joint Laboratory, que reúne a expertos en genética, epidemiología, psicología y neurología para avanzar en el estudio del neurodesarrollo infantil; y MatPlacenta, que persigue entender los efectos genéticos maternos sobre la expresión en la placenta de genes y rutas relacionadas con neurodesarrollo, y su repercusión en Salud Infantil.

"Este registro supone un paso adelante para convertir a Euskadi en un referente internacional en investigación en salud materno-infantil, combinando ciencia, compromiso social y trabajo en equipo", ha destacado la Consejería de Salud.