Euskadi llama a la acción para prevenir el suicidio desde las políticas públicas y la acción comunitaria

SAN SEBASTIÁN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskadi impulsará este viernes un llamamiento europeo a la acción para prevenir el suicidio desde las políticas públicas y la acción comunitaria en el marco del Congreso Europeo de Salud Pública, que se celebra en Bilbao. El Instituto Biosistemak, adscrito al Departamento de Salud del Gobierno Vasco, organiza una sesión internacional que reunirá a referentes de la OMS, la Comisión Europea, la Alianza Europea contra la Depresión y Osakidetza.

Así, en la European Public Health Conference (EPH Conference), la sesión internacional 'Prevención del suicidio: llamada a la acción' analizará las estrategias más eficaces en la prevención del suicidio.

El encuentro, que tendrá lugar en el Palacio Euskalduna, estará moderado por la directora científica de Biosistemak, Ane Fullaondo, y reunirá a responsables institucionales, profesionales y expertos internacionales.

Desde Osakidetza han recordado que el suicidio constituye un "importante problema de salud pública global", ya que cada año más de 720.000 personas fallecen por suicidio en el mundo y se estima que por cada muerte se producen alrededor de veinte intentos.

Entre las personas participantes se encuentran Ledia Lazeri, responsable de Salud Mental de la Oficina Regional para Europa de la OMS; Georgios Margetidis, de la Agencia Ejecutiva Europea de Salud y Digital (HaDEA); Ulrich Hegerl, presidente de la Alianza Europea contra la Depresión (EAAD); y la psiquiatra Andrea Gabilondo, directora de la Red de Salud Mental de Osakidetza en Gipuzkoa y referente en prevención del suicidio en Euskadi.

Durante el encuentro se analizarán iniciativas avaladas por la evidencia científica, como la guía 'LIVE LIFE' de la OMS, que propone intervenciones prioritarias para la prevención del suicidio, entre ellas, la restricción del acceso a métodos letales, la promoción de una comunicación responsable por parte de los medios de comunicación, el fortalecimiento de habilidades socioemocionales en adolescentes y la detección y atención temprana de personas en situación de riesgo.

Asimismo, se presentará la experiencia de la European Alliance Against Depression (EAAD), cuya intervención comunitaria ha sido implementada en más de 120 regiones del mundo y reconocida como una buena práctica europea en salud mental por su capacidad para combinar formación profesional, sensibilización social, implicación comunitaria y apoyo directo a las personas afectadas.

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

La prevención de la conducta suicida constituye una "prioridad estratégica" para el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y para Osakidetza. Durante las últimas dos décadas, Euskadi ha impulsado diferentes iniciativas de investigación, sensibilización, formación y actuación asistencial dirigidas a mejorar la detección precoz del riesgo suicida y fortalecer las respuestas preventivas desde múltiples ámbitos.

La Estrategia de Prevención del Suicidio del País Vasco identifica la necesidad de aumentar la concienciación social, reducir el estigma asociado al suicidio y capacitar a agentes clave de la comunidad para detectar señales de alarma y facilitar el acceso a recursos especializados de ayuda.

Uno de los ejemplos más destacados de este compromiso es BIZI, un programa impulsado por Osakidetza que será presentado durante la sesión como una experiencia innovadora de prevención comunitaria. BIZI surge de la experiencia acumulada en Euskadi en programas de formación de 'guardianes', personas que, por su actividad profesional o comunitaria, mantienen contacto habitual con colectivos vulnerables y pueden desempeñar un papel esencial en la identificación temprana del riesgo suicida.

Desde Osakidetza han explicado que el programa nació como respuesta a la necesidad de "garantizar una capacitación sostenible y accesible" para profesionales no sanitarios y agentes comunitarios. Se materializó en una formación online, gratuita, breve y autoguiada, diseñada para mejorar los conocimientos, actitudes y la confianza de quienes pueden encontrarse con personas en situación de vulnerabilidad.

Su desarrollo se fundamenta en la evidencia científica internacional sobre programas de prevención del suicidio y formación de guardianes comunitarios, incorporando además la experiencia desarrollada previamente en Euskadi por la Red de Salud Mental de Gipuzkoa y la Alianza Europea contra la Depresión.

Los resultados de su evaluación muestran mejoras significativas en conocimientos, autoeficacia y capacidad de actuación ante situaciones de riesgo, además de elevados niveles de participación y satisfacción.

El interés internacional generado por esta iniciativa ha llevado a que el programa BIZI forme parte de la Acción Conjunta Europea JA PRISM, donde está siendo adaptado a diferentes contextos y será a gran escala en seis lugares de implementación europeos.