Euskadi logra el traspaso de las prestaciones de paro y completa el primer bloque de gestión de la Seguridad Social

La Consejera De Gobernanza, Administración Digital Y Autogobierno Del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, Y El Secretario De Estado De Trabajo, Joaquín Rey. - CARLOS LUJAN | EUROPA PRESS

El Gobierno vasco estima gestionar un importe anual de 822 millones de euros y el traspaso conlleva unas 30 oficinas del SEPE

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno vasco, Maria Ubarretxena, y el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Rey, han alcanzado este miércoles un acuerdo para el traspaso a Euskadi de las transferencias de la gestión de la prestación de desempleo y del subsidio de paro, completando así el primer bloque de la transferencia de la gestión de la Seguridad Social.

Así lo ha confirmado la consejera Ubarretxena después del encuentro que ha mantenido con el 'número dos' de Trabajo en Madrid, en el que han logrado pactar el traspaso de estas dos competencias, un acuerdo que se materializará en una Comisión Mixta de Transferencias que se celebrará antes de que acabe este año 2025.

En el mes de julio, el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, acordaron el traspaso de algunas materias del primer bloque de la gestión de la Seguridad Social como cuatro prestaciones no contributivas --tres prestaciones familiares y el subsidio especial por nacimiento--, así como la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar.

Sin embargo, no se llegó a completar el bloque por no conseguir el traspaso de la prestación por desempleo y el subsidio una vez agotado el paro, algo que finalmente se ha desencallado en la reunión de este miércoles.

MÁS DE 50.000 PERSONAS BENEFICIARIAS

Según ha explicado la consejera Ubarretxena, el Gobierno vasco estima que un total de 51.000 personas serán beneficiadas con este traspaso, ya que esa es la cifra (según datos de 2024) de personas que perciben prestaciones por desempleo, lo que supondrá que Euskadi pasará a gestionar un importe anual de 822 millones.

La transferencia también conlleva el traspaso de 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en las que trabajan 534 personas, tal y como ha desgranado Ubarretxena.

La consejera vasca ha recordado que esperaban haber cerrado esta cuestión en la reunión bilateral del mes de julio, pero "no fue posible" y se "redoblaron los esfuerzos negociadores", lo que ha servido para que," por encima de las dificultades, las posturas hayan acabado confluyendo" ha señalado.

"Aunque ha habido resistencias, hemos podido superar los obstáculos. Esa es la fórmula de hacer y la forma de hacer política con mayúsculas. Hoy es un gran día para Euskadi, cerramos el círculo, y desde Euskadi nos haremos cargo no solo de las políticas activas, sino también de las políticas pasivas de empleo correspondientes al Bloque de la Seguridad Social en los términos que recoge el Estatuto de Gernika de 1979", ha manifestado la consejera.

Maria Ubarretxena, tras insistir en el paso "dado hoy", ha añadido que empiezan "a ver la luz al final del túnel después de 46 años de incumplimiento del compromiso estatutario".

En este sentido, ha desvelado que en los primeros días de octubre entregarán al Gobierno central una propuesta para completar el calendario comprometido de transferencias, ya que queda una veintena de materias pendientes de traspaso.

"El Gobierno vasco tiene hechos sus deberes y estamos dispuestos a dedicar el tiempo que sea necesario para culminar lo contemplado en el Estatuto de Gernika que aprobaron por amplia mayoría los vascos hace ya casi medio siglo", ha zanjado.