Euskadi mantiene la alerta naranja por calor para este lunes, con máximas de hasta 38 grados

Archivo - Varias personas se toman un helado en Vitoria-Gasteiz. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco mantiene el aviso amarillo para la tarde de este domingo y la alerta naranja para este lunes que había previsto ante el riesgo por altas temperaturas, que podrían alcanzar los 36 y 38 grados, respectivamente, en algunas zonas. Además, la previsión de calor se extiende al martes, jornada en la que se establecerá aviso amarillo y se esperan valores de hasta 37 grados.

En concreto, el aviso amarillo de este domingo comenzará a la una de la tarde y concluirá a ocho. Las temperaturas máximas rondarán los 36 grados en el eje del Ebro. También superarán los 30 en la zona de transición (con una máxima prevista de 33 grados) y la zona cantábrica interior (con 32). En la zona costera, se podrían alcanzar los 28 grados.

El lunes se establecerá la alerta naranja desde las doce del mediodía hasta las ocho de la tarde, con máximas que podrían rondar los 38 grados en la zona cantábrica interior y el eje del Ebro y los 37 grados en la zona de transición.

En el litoral, en cambio, se activará el aviso amarillo desde el mediodía hasta las seis de la tarde, ya que en esta zona se esperan valores de unos 33 grados.

El calor se prolongará el martes, con temperaturas que podrían rondar los 37 grados en el eje del Ebro, los 36 grados en la zona de transición, los 31 grados en la zona cantábrica interior y los 27 grados en la zona costera. Por ello, estará activo el aviso amarillo desde la una hasta las ocho de la tarde.

RECOMENDACIONES DEL PLAN DE CALOR

Ante la previsión de un nuevo episodio de calor intenso, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha aconsejado a la ciudadanía seguir las recomendaciones de autoprotección recogidas por la Dirección de Salud Pública en el Plan de Calor 2026 del Departamento de Salud. En caso de emergencia, se debe llamar al 112.

Entre las medidas recomendadas en estos episodios de calor intenso, se aconseja protegerse del calor al aire libre con medidas como evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y no exponer nunca directamente al sol a bebés menores de 6 meses.

Utilizar sombrero, gafas de sol y protección solar adecuada, vestir ropa ligera, holgada y transpirable, y evitar realizar actividad física intensa, especialmente en los momentos de mayor temperatura, son otras de las recomendaciones.

Además, es necesario consultar con personal sanitario si aparecen síntomas como debilidad, fatiga, mareos, náuseas, visión borrosa o desmayos que se prolonguen más de una hora.

Para mantener el hogar fresco, se aconseja mantener ventanas y persianas cerradas durante las horas de más calor, ventilar la vivienda por la noche para refrescar las estancias y evitar el uso de electrodomésticos que generen calor en las horas centrales del día.

Se recomienda refrescarse con duchas o baños de agua fría, o mediante paños húmedos, y, si no es posible mantener la vivienda fresca, pasar entre dos y tres horas al día en lugares climatizados, como edificios públicos.

También se debe evitar la deshidratación, para lo que es preciso beber agua y líquidos con frecuencia, sin esperar a tener sed. Por contra, se deben evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido en azúcar, ya que favorecen la deshidratación.

Aumentar el consumo de frutas, verduras y ensaladas para reponer sales minerales y evitar comidas copiosas, grasas o pesadas que dificulten la adaptación al calor son otros de los consejos.

Además, desde el Gobierno Vasco insisten en la importancia de cuidar a las personas más vulnerables, prestando especial atención a bebés, menores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas mayores y personas con enfermedades crónicas. No se debe dejar nunca a ninguna persona ni animal en un vehículo cerrado, "ni siquiera a la sombra".

En el caso de las personas mayores que viven solas o tienen dependencia, es recomendable visitarlas, al menos, una vez al día para comprobar cómo se encuentran.

Por lo que respecta a la prevención de riesgos laborales, se insta a planificar los trabajos para evitar realizarlos en las horas de más calor. Además, hay que hidratarse de forma constante, habilitar zonas refrigeradas con acceso a agua potable para poder realizar descansos frecuentes, y utilizar ropa ligera y protección solar.