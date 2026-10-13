Euskadi ofrece 536 plazas para que estudiantes de ESO y Bachillerato realicen cursos de idiomas en el extranjero

VITORIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado la convocatoria de plazas subvencionadas para la realización de cursos de inglés, francés y alemán en el extranjero durante el verano de 2027. La convocatoria contempla 536 plazas y una aportación máxima del Departamento de Educación de 1.033.571,48 euros.

La convocatoria está dirigida al alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y de 1º y 2º de Bachillerato matriculado en centros sostenidos con fondos públicos de Euskadi. Las estancias tendrán una duración de dos semanas y se desarrollarán en Reino Unido, Irlanda, Francia y Alemania.

El Departamento de Educación ha destacado que el objetivo de la convocatoria es "reforzar el aprendizaje de lenguas extranjeras y favorecer el desarrollo de la competencia lingüística y plurilingüe del alumnado". Las estancias permiten complementar la formación realizada durante el curso mediante una experiencia de inmersión en el país en el que se habla la lengua estudiada.

Del total de plazas, 198 corresponden a cursos de inglés en Irlanda, 264 a inglés en Reino Unido, 50 a francés en Francia y 20 a alemán en Alemania. A estas 532 plazas se suman otras cuatro en Reino Unido destinadas a los cuatro primeros puestos de la 'Olimpiada Matemática Eduardo Chillida' para alumnado de 2º de ESO.

Cada plaza incluye el viaje de ida y vuelta desde una de las tres capitales vascas, alojamiento y manutención, matrícula y material escolar, transporte hasta el centro donde se imparta el curso, seguros y actividades socioculturales y deportivas, además de dos excursiones de día completo durante los fines de semana.

Las personas interesadas dispondrán de un mes para presentar la solicitud a partir del día siguiente a la publicación de la Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.