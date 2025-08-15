Euskadi se ofrece a colaborar con su helicóptero antiincendios para extinguir los fuegos en el norte de Castilla y León

BILBAO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco y las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han ofrecido este viernes su helicóptero antiincendios para colaborar en las labores de extinción de los fuegos que se mantienen activos en la zona norte de Castilla y León.

Según ha explicado el Ejecutivo vasco, el Ministerio del Interior ha solicitado esta mañana la disponibilidad de medios aéreos de extinción y transporte para ayudar en la extinción de los incendios que afectan a Asturias, Galicia, Castilla y León y Extremadura.

Euskadi ha respondido "inmediatamente" con el ofrecimiento del helicóptero de extinción de incendios que se contrató el año pasado en colaboración entre las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el Gobierno Vasco, y que actualmente se encuentra en el parque de bomberos de Nanclares de Oca.

La Comunidad Autónoma Vasca, por su parte, se encuentra en aviso amarillo por riesgo de incendios forestales, vigente durante toda esta jornada, debido a altas temperaturas, baja humedad relativa e intensidad del viento de componente sur. Se prevé que esta situación se mantenga, al menos, hasta el próximo lunes.

Por ello, ha explicado el Ejecutivo, el ofrecimiento del helicóptero se ha realizado "para los incendios más cercanos, como pueden ser los de la zona norte de Castilla y León".

A la espera de la respuesta del Ministerio del Interior el helicóptero "está preparado para despegar inmediatamente, en cuanto reciba la orden de intervención".