Banco de Leche - OSAKIDETZA

BILBAO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskadi se prepara para el nuevo marco europeo sobre sustancias de origen humano, conocido como SoHO, con el objetivo de reforzar la protección de las personas donantes y de quienes reciben estas sustancias, entre ellas la leche humana.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco está reforzando su capacidad como autoridad sanitaria competente y trabaja en la creación de un Consejo Asesor SoHO, en el que la leche humana tendrá un lugar propio, según explicará este viernes en Bilbao la directora de Transformación, Planificación y Digitalización en Salud del Gobierno Vasco, Inés Gallego, durante la inauguración institucional del XII Congreso estatal de Bancos de Leche Humana.

"No se trata solo de cumplir una normativa. Se trata de consolidar un sistema con una gobernanza clara, conocimiento experto, vigilancia y capacidad para anticiparnos a los riesgos", ha destacado Gallego.

La directora ha puesto en valor la experiencia de los equipos profesionales de Osakidetza y las estructuras que ya trabajan con "elevados estándares de calidad y seguridad como base para avanzar en esta preparación".

El nuevo marco europeo y su aplicación práctica ocuparán un lugar destacado en el congreso. Las sesiones permitirán compartir experiencias sobre cada etapa del proceso, desde la donación hasta la atención a los bebés que reciben la leche, e identificar mejoras en la organización y el funcionamiento de los bancos, según ha adelantado el Departamento de Salud.

Desde la Consejería de Salud han precisado que la preparación para este nuevo marco se apoya en el trabajo que Osakidetza desarrolla a través del Banco de Leche Humana de Euskadi.

Centralizado en el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos (CVTTH), el banco trabaja en red con los servicios de neonatología, maternidad y atención primaria de los centros sanitarios públicos vascos y abastece actualmente a cuatro UCI neonatales.

Desde su puesta en marcha en octubre de 2017, ha recogido cerca de 3.500 litros de leche de más de 750 madres donantes, lo que ha permitido alimentar a 1.058 recién nacidos vulnerables. Solo en 2025, ha destacado, "la solidaridad de 96 donantes hizo posible atender a 184 bebés prematuros o de bajo peso".

Estos datos, ha resaltado, reflejan "la dimensión alcanzada por el servicio público vasco y su capacidad para responder a las necesidades de los bebés que más lo requieren".

La leche donada llega a los recién nacidos tras un proceso que garantiza su seguridad, trazabilidad y calidad. Detrás de estos resultados está la labor de los equipos que seleccionan, atienden y acompañan a las donantes, y que garantizan el procesamiento, la conservación, los controles y la trazabilidad de la leche.

"Hay muchísimo trabajo que no vemos. Y hay mucho rigor", ha señalado Gallego en reconocimiento a los profesionales, para insistir en que la responsabilidad de la administración sanitaria es "acompañar esa solidaridad y garantizar que cada donación llegue a quien la necesita con seguridad y calidad". "Generosidad y responsabilidad, de la mano", ha subrayado.

Gallego ha indicado que "los bancos de leche hacen posible que un gesto de generosidad se convierta en cuidado" y ha remarcado que, "en el origen de este servicio, hay una mujer que decide donar su leche para ayudar a un bebé y a una familia que probablemente no llegará a conocer".

Por ello, la directora ha trasladado un reconocimiento expreso a las madres donantes porque, según ha dicho, "esa generosidad merece nuestro reconocimiento y nuestro cuidado".

GARANTÍAS

La leche humana donada ofrece una alternativa para los recién nacidos más vulnerables cuando no se dispone de leche de su propia madre. Los bancos se encargan de recibirla, analizarla, pasteurizarla, almacenarla y distribuirla con las garantías necesarias.

Gallego ha subrayado también la importancia de cuidar la sostenibilidad de estos servicios. "La leche humana donada es un recurso valioso y limitado: por eso debemos acompañar a las donantes, aprovechar bien cada donación y asegurar que llegue a los niños y niñas que más pueden beneficiarse de ella", ha advertido.

Esta labor, ha resaltado, forma parte del "compromiso de Euskadi con la protección y el apoyo a la lactancia materna y conecta con el Pacto Vasco de Salud, que incorpora la promoción de la salud y la acción comunitaria entre sus líneas estratégicas".

En esa línea, ha añadido que "el apoyo a la lactancia contribuye a trasladar ese compromiso a los primeros momentos de la vida, mediante el acompañamiento a las familias y la coordinación de los servicios sanitarios".

La actividad del banco se integra así en una atención que "combina el apoyo a la lactancia de la propia madre con la disponibilidad de leche donada para los bebés que la necesitan", ha concluido.