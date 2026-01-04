Euskadi se prepara para recibir a los Reyes Magos que recorrerán este lunes las calles vascas con sus cabalgatas

Archivo - Los Reyes Magos a su llegada a San Sebastian, donde han saludado a los niños donostiarras desde el Kursaal - UNANUE-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euskadi se prepara para recibir a los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, que recorrerán este lunes las calles de los distintos municipios vascos con sus cabalgatas. En las capitales, está previsto que los desfiles sean a las seis de la tarde en Bilbao y San Sebastián y en Vitoria a las siete de la tarde.

En la capital vizcaína, los Reyes Magos partirán desde la Gran Vía a la altura de María Díaz de Haro desde las seis de la tarde y concluirán en el edificio consistorial con la recepción oficial.

Como en años anteriores, dos antiguos camiones de bomberos abrirán paso al desfile de carrozas, acompañados de la Policía Municipal. Los Reyes desfilarán acompañados de una comitiva de diez carrozas y cinco animaciones de calle con diversos personajes de la mitología, los videojuegos y las películas.

La comitiva estará conformada con diez bailarinas caracterizadas de muñecos de nieve; Traski y Truski, que interpretarán temas navideños con una banda en directo en la carroza musical; Bumbeblee y Optimus Prime, de Transformers, acompañados de una 'elektrotxaranga'; Buzz Lightyear y Woody, de Toy Story; los Elfos Mágicos de los Magos de Oriente; Mario y Luigi, hermanos fontaneros de Mario Bros., con la Princesa Peach; y como novedad, Pegasus, al frente de la cuádriga de la diosa Atenea, que tendrá una altura de 6 metros.

Durante el recorrido, se repartirán tres toneladas de caramelos sin gluten mediante turbinas. Además, para mejorar la visibilidad del desfile a personas con movilidad reducida, se instalará una zona de 40 metros lineales frente al palacio de la Diputación Foral de Bizkaia (Gran Vía, 25).

Finalmente, el desfile llegará al Ayuntamiento, donde el alcalde, Juan Mari Aburto, recibirán a los Reyes Magos para que realicen un saludo a la ciudadanía desde el balcón.

Por otra parte, en Bilbao los niños y niñas que lo deseen podrán ver personalmente a los Reyes Magos el mismo día 5, en horario de 10.00 a 14.00 horas, para conocerles y entregarles sus últimas cartas. Este acto tendrá lugar en el Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao y contará con servicio de intérprete de signos, acceso a personas con movilidad reducida y acompañamiento. Además, hasta las 11.00 horas no habrá música en el exterior para facilitar la participación de personas con trastorno del espectro autista, ha detallado el consistorio.

SAN SEBASTIÁN

En San Sebastián, los Reyes Magos realizarán este año su primer saludo a las 10.30 horas desde el teatro Principal para conocer uno de los edificios referentes de la cultura en la capital guipuzcoana.

Una vez realizado el saludo, saldrán a la calle Mayor para montarse en un coche descapotable con el que se dirigirán a visitar cinco barrios de la ciudad. Los Reyes Magos cruzarán todo el Centro y Amara Berri para llegar hasta la plaza María Zambrano de Riberas de Loiola, donde saludarán a todas las niñas y niños que se encuentren allí (11.20 horas).

A continuación, se dirigirán a la plaza Arteleku de Txominenea (11.55 horas), para a continuación, visitar la plaza Sagastieder de Intxaurrondo (12.30 horas).

Desde allí, acudirán al parque Harria en Altza (13.05 horas), para después cruzar Herrera, salir a la variante y acudir a la plaza Simona Lajust del Antiguo (13.40 horas). Tras saludar a todas las niñas y niños del Antiguo volverán a montarse en el coche descapotable para dirigirse al Ayuntamiento por el paseo de la Concha, la calle Zubieta, Avenida de la Libertad, el paseo República Argentina y el Boulevard.

Una vez lleguen a Alderdieder, saludarán a todas las niñas y niños desde la terraza de la Casa Consistorial (14.15 horas). Tras realizar un pequeño descanso, los Tres Reyes Magos entrarán en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde tendrán preparados sus tronos para recibir a todas las niñas y niños que se acerquen al Ayuntamiento a partir de las 15.30 horas.

El tradicional desfile dará comienzo a las 18.00 horas en Ijentea, y recorrerá Boulevard, Hernani, avenida de la Libertad, Urbieta, Prim, Vergara, Idiaquez, plaza de Gipuzkoa, Legazpi y el Boulevard.

La cabalgata de este año contará con cinco carrozas: la carroza del nacimiento con María, José y el niño Jesús en el portal de Belén; la carroza del Rey Melchor, que este año ha elegido motivos ecuestres; la carroza del Rey Gaspar basada en la civilización egipcia; la carroza del Rey Baltasar, inspirada en la fauna africana; y una quinta carroza inspirada en el mundo de la pintura y los pintores reservada a los Cabezudos, que un año más han querido participar en la cabalgata.

Con cada Rey Mago estarán sus pajes y diversos grupos de animación. Sus Majestades este año también han solicitado la presencia en el desfile del grupo de bomberos que les ayudará a llegar a los pisos más altos durante la noche más mágica. Ellos serán quienes cierren el desfile.

Durante la cabalgata los tres Reyes Magos repartirán 2.000 kilos de caramelos, todos ellos adecuados para personas celíacas. Del mismo modo, Donostia Kultura Festak habilitará dos puntos en el recorrido, uno en Alderdieder y otro al final de la calle Urbieta, antes del giro a la calle Prim, para que las personas con movilidad reducida puedan contemplar el desfile. Finalizada la cabalgata, los Reyes Magos visitarán varios centros de personas mayores: Alai Etxe, San José de la Montaña Y Villa Sacramento.

VITORIA-GASTEIZ

Vitoria-Gasteiz ha programado para este 5 de enero un completo programa de actividades dedicadas a los Reyes Magos, que llegarán a la estación de tren a las 11.00 horas y se subirán en varios vehículos clásicos de la Asociación Araba Classic Club.

Acompañados por carteros reales, un tractor cargado de regalos, una fanfarre y el espectáculo del grupo italiano de abanderados Sbandieratori de Fossano recorrerán la calle Dato hasta la Plaza Nueva, donde tendrá lugar el saludo desde el balcón principal de la Casa Consistorial a todos los niños y niñas de la ciudad, sobre las 11.20 horas.

Más tarde, recibirán a los más pequeños en el Palacio de Villa Suso, desde la entrada de Fray Zacarías, de 12.15 a 18.00 horas. Cerrará la jornada la Cabalgata de Reyes, que comenzará a las 19.00 horas en la Plaza de Bilbao, para recorrer las calles Francia, Paz, Ortiz de Zárate, Florida, Ramón y Cajal, Micaela Portilla, Lascaray y finalizar en el cruce de la Avenida de Gasteiz con Beato Tomás de Zumárraga.

Al igual que el pasado año, en el último tramo del recorrido (en la Avenida de Gasteiz, antes de llegar al cruce con Beato Tomás de Zumárraga) se bajará el volumen de la cabalgata con el objetivo de que las personas con trastornos del espectro autista y con discapacidad auditiva, puedan disfrutar de ella con comodidad.

La Cabalgata contará con siete carrozas: las tres primeras de fantasía, las tres de los Reyes Magos y la última desde la que se lanzarán los caramelos.

Además, cuatro grupos de teatro y una batucada acompañarán a los Reyes Magos: el grupo italiano de abanderados/as Sbandieratori de Fossano, desde Madrid Bambolea 'Ardentia' que presenta un espectáculo de luz, malabares, fuego y pirotecnia fría, el catalán Todozancos 'Cercles' que llenará de luz las calles sobre zancos, el alemán Stelzen Art que presenta 'Enchanted garden' un bosque encantado, y la Batucada Batá desde Iruña.

Completan el desfile la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz, Apdema, Asociación Afroamericana, el programa Kalez Kale, la Asociación Comparsa Carnaval Abetxuko, la asociación cultural de teatro Carpe Diem y Serezade. El evento cuenta también con la colaboración de Auto Electricidad Ondo. En total, ascienden a 300 las personas participantes.