Euskadi prohíbe el tráfico transfronterizo en dirección a Francia a camiones de más de 7.500 kilos

BILBAO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha prohibido, mediante una resolución, la circulación por las vías públicas de Euskadi en dirección a Francia de todos los vehículos transfronterizos de más de 7.500 kilos hasta que se resuelvan los problemas derivados de las protestas de los agricultores franceses.

Según ha informado en un comunicado, la medida establecida por Seguridad entra en vigor este mismo viernes, 9 de enero, y se mantendrá "hasta que el Gobierno francés comunique la resolución de los problemas derivados de las protestas de agricultores y el restablecimiento de la normalidad".

El resto de vehículos que no se incluyan dentro de esta categoría de vehículos transfronterizos de más de 7.500 kilos "podrá circular con normalidad" por las carreteras de Euskadi.

Por otro lado, desde Seguridad han precisado que las autoridades francesas han informado al Gobierno Vasco de que el cierre del peaje de Biriatou en ambos sentidos afecta únicamente al tránsito de camiones de más de 7.500 kilos, "y no a todo tipo de camiones, como se había indicado inicialmente".

Asimismo, han trasladado que, en el peaje de Biriatou en sentido Iparralde, la Gendarmería está desviando a los vehículos por la salida 1 (Hendaya-Biriatou), lo que permite a los vehículos pesados regresar hacia el sur en ese punto o utilizar el puente internacional de Behobia. Las autoridades francesas han señalado que, por el momento, la duración de este corte es indefinida, ha explicado la Consejería Vasca.

Personal de Bidegi y de la Unidad Territorial de Tráfico de la Ertzaintza en Gipuzkoa vigilarán y tomarán medidas de seguridad para minimizar las afecciones a la circulación que puedan producirse en el lado vasco de la frontera.

Asimismo, el Gobierno Vasco proporcionará información a través de los Paneles de Mensajería Variable (PMV), la página web www.trafikoa.euskadi.eus, en X @trafikoaEJGV y en el teléfono 011 (de atención 24 horas).