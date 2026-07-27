Euskadi registra 14 picaduras de carabela portuguesa entre el viernes y el domingo, con un traslado a centro de salud

Archivo - Carabela portuguesa (Physalia physalis) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado entre el viernes y el domingo de la pasada semana un total de 14 casos de picadura de carabela portuguesa en las playas vascas. Una de las personas afectadas tuvo que ser trasladada a un centro sanitario.

Según los datos aportados por el departamento vasco de Salud, el viernes se notificaron avistamientos de carabela portuguesa en las playas de Gorliz (Gorliz), Azkorri-Gorrondatxe (Getxo), Arrietara-Atxabiribil (Sopela), La Arena (Muskiz-Zierbena), Karraspio (Mendexa) y Laga (Ibarrangelu). Además, se dieron casos de picadura en las playas de Gorliz (Gorliz), La Arena (Muskiz-Zierbena), Karraspio (Mendexa) y Laga (Ibarrangelu).

El sábado se avistaron carabelas en las playas de Ereaga (Getxo), Arrigunaga (Getxo), La Arena (Muskiz-Zierbena), Gorliz (Gorliz), Plentzia (Plentzia), Arrietara_Atxabiribil (Sopela) y Barinatxe- Solandotes (Getxo - Sopela), Zurriola (Donostia) y Kontxa (Donostia). En esa jornada se produjeron picaduras en las playas de Ereaga (Getxo), La Arena (Muskiz-Zierbena), Gorliz (Gorliz), Arrietara-Atxabiribil (Sopela) y Barinatxe-Solandotes (Getxo - Sopela).

Finalmente, el domingo se notificaron avistamientos de carabela portuguesa en las playas de Gorliz (Gorliz), Ereaga (Getxo), Arrigunaga (Getxo), Plentzia (Plentzia), Barinatxe- Solandotes (Getxo - Sopela) y Arrietara_Atxabiribil (Sopela). Además, se notificaron los siguientes casos de picaduras: Gorliz (Gorliz), Ereaga (Getxo), Arrigunaga (Getxo), Barinatxe- Solandotes (Getxo - Sopela) y Arrietara_Atxabiribil (Sopela). Únicamente la persona que sufrió la picadura en Ereaga (Getxo) requirió traslado a centro sanitario.

PROTOCOLO

Salud ha recordado que, a través de su Dirección de Salud Pública, dispone de un protocolo de actuación ante la aparición de medusas y, concretamente, ante la aparición de la carabela portuguesa, especialmente para informar a la ciudadanía y prevenir posibles incidencias.

En concreto, ha explicado que los servicios de salvamento y socorrismo informan a Salud Pública mediante aviso a SOS Deiak del avistamiento de las medusas y las medidas van desde la colocación de la bandera amarilla, junto a la bandera con el logotipo medusas y aviso por megafonía de que se ha avistado carabela portuguesa en la zona de baño y por ello se solicita que se extremen la prudencia al bañarse.

También se puede llegar a decidir la prohibición de baño con la colocación de la bandera roja junto a la bandera con el logotipo medusas y la difusión por megafonía del mensaje "se han avistado medusas peligrosas en la playa por lo que el baño está prohibido".

En general, se recomienda evitar el baño si hay medusas o carabelas portuguesas y no tocarlas, aunque estén en la arena.

En caso de picadura, se aconseja acudir rápidamente al puesto de socorro, no rascarse ni frotar la zona, limpiarla con agua de mar, y quitar los restos con una pinza, además de aplicar frío o hielo en una bolsa de plástico durante cinco minutos.